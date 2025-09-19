David González sobre su expectativa con América de Cali: “Tenemos 10 partidos y quiero ganar los 10″

David González de América de Cali / Getty Images. / NurPhoto

El entrenador David González, con pasado en Millonarios y Tolima, fue el elegido para rescatar el semestre de América de Cali en Liga Colombiana, que sumó 6 puntos bajo la dirección del técnico Diego Raimondi.

Con el profesor David González a cargo del equipo, ‘La Mecha’ suma una derrota y un empate, que lo mantienen en el último puesto, al borde de la eliminación anticipada de los cuadrangulares finales.

Le puede interesar: América vs. Once Caldas, fecha 12 de Liga Colombiana: prográmese acá con el partido

Convocatoria de América para enfrentar a Once Caldas:

En rueda de prensa previo a la apertura de la fecha 12 ante Once Caldas, el antioqueño de 43 años, que no puede dirigir desde la gramilla del estadio, ya que fue inscrito con Millonarios para el segundo semestre del año; reveló detalles sobre las cuentas que debe hacer para llegar a la fase final de la Liga Colombiana.

Cuentas de América para clasificar

“Tenemos 10 partidos y quiero ganar los 10, es lo que vamos a intentar", aseguró.

“Vamos a jugar contra cada rival y en cada ciudad como si estuviéramos en el Pascual para empezar a sumar. No me puedo quedar pensando que necesito más de 20 puntos sabiendo que los más importantes son los tres puntos que vienen en cada partido”, explicó.

Noticia relacionada: Tabla de posiciones Liga Colombiana tras el empate entre Bucaramanga y América de Cali

González también mostró seguridad en su equipo técnico, y resaltó que América lo eligió, incluso sin poder dirigir desde el banquillo.

“Eso es porque verdaderamente tenemos credibilidad”, resaltó.

América mira hacia el futuro

Lea también: Copa Colombia 2025: Fecha y hora de los partidos de cuartos de final

Instalado en cuartos de final de la Copa Colombia frente a Junior, América de Cali debe enderezar su presente en Liga, pero la única forma será sumando puntos durante las próximas jornadas.

Le resta exactamente la mitad del calendario deportivo para intentar llegar a los cuadrangulares, pues de 20 compromisos del ‘todos contra todos’, ya disputó 10.

Luego del partido con Once Caldas por Liga en Cali, América visitará a Deportivo Pasto, el miércoles 24 de septiembre, desde las 8:00 pm.