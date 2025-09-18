América vs. Once Caldas, fecha 12 de Liga Colombiana: prográmese acá con el partido

Continúan los partidos correspondientes a la fecha 12 de la Liga Colombiana. Esta vez es el turno de Once Caldas que visitará al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Ambos equipos necesitan los tres puntos para ascender en la tabla y poder entrar en los cuadrangulares.

Así llegan ambos equipos

América de Cali no ha tenido un buen desempeño en el segundo semestre, pues es último en la tabla con apenas 7 unidades. En la jornada anterior igualó sin goles con Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero, este partido correspondió a la fecha 2 de la Liga Colombiana, el cual estaba pospuesto debido a que ambos equipos estaban participando en la Copa Sudamericana.

Por su parte, Once Caldas llega de conseguir un triunfo importante en la Copa Sudamericana, luego de vencer 0-2 a Independiente del Valle en Ecuador por el partido de ida de los cuartos de final. Esta victoria ilusiona al equipo con poder clasificar a las semifinales del torneo, sin embargo, les falta disputar la vuelta.

Cabe destacar que Once Caldas afronta este compromiso con apenas 42 horas de descanso tras disputar su partido de Copa Sudamericana y realizar el viaje de Quito (Ecuador) a Cali, ya que América no aceptó aplazar el encuentro de Liga para el sábado 20 de septiembre. Esto contrasta con lo establecido por la FIFA, que recomienda un tiempo mínimo de 72 horas de recuperación.

FINALIZA EL ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE QUITO!!! 🤍🤍🤍

Mientras que en la última fecha de la Liga Colombiana derrotó por la mínima diferencia a Envigado en condición de local. Con este resultado, Once Caldas se ubica en la casilla 12 con 13 puntos.

Antecedentes

De los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, Once Caldas ha conseguido dos victorias, mientras que América solamente una, el restante de partidos han quedado igualados.

La última vez que América de Cali y Once Caldas se vieron las caras fue el pasado 5 de abril por fecha 12 de la Liga Colombiana del primer semestre, el equipo de Manizales fue quien se llevó la victoria 3-0 en el estadio Palogrande.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este viernes 19 de septiembre desde las 8:10 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este duelo a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.