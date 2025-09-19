‘Cucho’ Hernández: nuevo golazo con el Real Betis en LaLiga

¡Continúan las emociones de LaLiga! En la tarde de este viernes 19 de septiembre, Real Betis se enfrentó con Real Sociedad por la quinta fecha de la liga española. En donde el colombiano Juan Camilo Hernández abrió el marcador en el estadio La Cartuja.

Con este resultado, el Real Betis se encuentra por el momento en la octava casilla con 7 unidades, las mismas que tiene Alavés y Villareal. Mientras que Real Sociedad marcha en el puesto 16 con solamente 3 puntos.

Así fue el gol del Cucho Hernández

El compromiso inició con gran intensidad de lado a lado y los goles no tardaron en llegar. Apenas 4 minutos del partido, el Cucho aprovechó un balón suelto en el área, y se giró rápidamente para sacar un remate fuerte al palo corto. El arquero reaccionó con rapidez y, lanzándose abajo, evitó el primer gol.

Pero al minuto 8, el colombiano abrió el marcador tras ser asistido por el argentino Giovani Lo Celso. Hernández controló con la derecha y sacó un potente remate al ángulo superior del, imposible de atajar para el arquero Remiro.

Hernández sumó su segundo golazo consecutivo en Liga esta temporada, y también desde que se unió a Real Betis, en febrero de 2025.

Nelson Deossa es el otro colombiano del equipo del técnico Manuel Pellegrini, pero no entró en la convocatoria por algunas molestias que sintió en el último partido.