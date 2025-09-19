¿Cristhian Mosquera y un nuevo portazo? Contundente respuesta sobre la Selección Colombia

El nombre de Cristhian Mosquera ha sido protagonista de las redes sociales en las últimas semanas. El nacido en Alicante, España, de padres colombianos, ha sido pedido por la gente para que represente a la Tricolor de cara al Mundial, pero el joven defensor central lo ha hecho durante varios años para las categorías menores de la española.

Su llegada al Arsenal de Inglaterra y el buen rendimiento mostrado ha hecho que se le relacione más con Colombia, pero de momento no hay nada concreto. De hecho, antes del Sudamericano 2023, cuando el futbolista estaba en el Valencia, el técnico de la entonces Selección Colombia Sub-20, Héctor Cárdenas, lo citó para una ronda de amistosos en suelo español, pero Mosquera no aceptó el llamado. Su deseo siempre ha sido llevar los colores de La Roja.

Golpe a la ilusión de los que lo piden para la Selección Colombia

El futbolista de 21 años es el capitán de la Selección España Sub 21 y disputó recientemente el Europeo de la categoría, en el que La Roja cayó en cuartos de final ante Inglaterra. En diálogo con El Larguero, aseguró que su deseo sigue siendo ser citado a la de mayores, dirigida por Luis de la Fuente.

Por su parte, agregó: “Esperemos, es el objetivo. Inició diciendo sobre su deseo. ”Hay grandísimos jugadores en todas las posiciones, al final yo me dedico a trabajar y cuando tengan que llegar las oportunidades, Dios va a ser el que me abra la puerta”, agregó.

Si Mosquera juega un partido oficial con España, puede ir a Colombia

La FIFA especifica que un jugador solo puede solicitar cambio de federación una vez en su carrera. Si un futbolista disputó un partido oficial con una selección, en principio, ya no puede cambiar a otra.

Sin embargo, podrá hacerlo en los siguientes casos: