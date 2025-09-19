Cali abre convocatoria para subsidios de mejoramiento de vivienda en cuatro comunas

La Alcaldía de Cali anunció la apertura de la convocatoria del programa Mi Casa Bella 2025, a través del cual se entregarán 98 subsidios de mejoramiento de vivienda. La estrategia busca transformar las condiciones de habitabilidad de familias en situación de vulnerabilidad en las comunas 6, 10, 13 y 14.

La inversión, que supera los $4.400 millones, hace parte del crédito público Invertir para Crecer, aprobado por el Concejo Distrital, y permitirá atender barrios priorizados como Jorge Eliécer Gaitán, Los Lagos, Manuela Beltrán, Cristóbal Colón y San Judas tadeo I y II.

En este sentido, el subsecretario de Mejoramiento Integral y Legalización, Juan Carlos Guerra, hizo un llamado a los caleños:

“Volvimos con el subsidio de mejoramiento de vivienda Mi Casa Bella 2025. Estaremos en las comunas 6, 10, 13 y 14 los días 19, 20, 23 y 24 del mes de septiembre. Son 98 subsidios que podrán ser asignados con esta convocatoria”.

Fechas y puntos de inscripción

La convocatoria estará abierta en jornadas presenciales entre el 19 y el 24 de septiembre, en diferentes espacios comunitarios de las comunas priorizadas. En la Comuna 6 se desarrollará el viernes 19 de septiembre en la caseta comunal del barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Para la Comuna 14, el punto será el Centro de Desarrollo Comunitario de Manuela Beltrán, el sábado 20 de septiembre.

Posteriormente, en la Comuna 13, las inscripciones se llevarán a cabo el martes 23 de septiembre en la caseta comunitaria Laguna Azul, barrio Los Lagos. Finalmente, en la Comuna 10, se desarrollarán el miércoles 24 en dos puntos: la caseta comunal de San Judas Tadeo y el polideportivo Cristóbal Colón.

De manera complementaria, también habrá atención presencial en la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat (avenida 5AN # 20N-08, Edificio Fuente Versalles) los días 19, 23, 24, 25 y 26 de septiembre.

Requisitos para acceder a los subsidios

Para aplicar al beneficio, los hogares interesados deben cumplir con varios criterios, entre ellos:

Tener ingresos familiares menores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

mensuales legales vigentes. Ser propietarios o poseedores de una vivienda en zona urbana legalizada.

poseedores de una vivienda en zona urbana legalizada. No estar ubicados en zona de riesgo ni tener medidas cautelares sobre el predio.

ni tener medidas cautelares sobre el predio. Ningún integrante del hogar debe haber recibido subsidios distritales anteriormente ni poseer otra propiedad.

distritales anteriormente ni poseer otra propiedad. Se exige residir en Cali desde hace mínimo cinco años, lo cual deberá acreditarse con un certificado de vecindad expedido por la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Sobre esto, el subsecretario Guerra recordó: “La apertura será en los días 19, 20, 23 y 24 del mes de septiembre. Para conocer las condiciones y los barrios que aplican, recuerda visitar nuestra página web y allí encontrarás cada uno de los requisitos para poder aplicar”.

Documentos que deben presentar los aspirantes

Los interesados deberán llevar los documentos de identidad de todos los integrantes del grupo familiar, copia del recibo predial actualizado, copia de una factura reciente de servicios públicos, certificado de libertad y tradición inferior a 30 días, o en su defecto, protocolización mayor a cinco años.

Adicionalmente, se solicitará certificado de vecindad con mínimo cinco años de residencia en la ciudad y, si aplica, certificado de condición especial. Estos requisitos serán revisados en cada jornada de inscripción.

Esta iniciativa será posible gracias al programa Invertir para Crecer, liderado por el alcalde Alejandro Eder y respaldado por el Concejo del Distrito de Santiago de Cali. Con estas acciones, la administración reafirma que “seguimos recuperando a Cali”.