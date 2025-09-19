Colombia llegó a 22 títulos mundiales de patinaje carreras: El poder vallecaucano brilló en China
Cuatro vallecaucanas hacen aprte de las destacadas del certamen
El Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2025, disputado en Beidaihe (China), volvió a tener el sello colombiano en lo más alto del podio. Con un total de 20 medallas de oro, 15 de plata y 7 de bronce, Colombia aseguró anticipadamente el título mundial número 22 de su historia, el 15.º de manera consecutiva.
Más allá de la hegemonía tricolor, el protagonismo del Valle del Cauca fue decisivo. Los patinadores de esta región no solo sumaron medallas, sino que lideraron competencias claves que consolidaron el dominio nacional.
Protagonistas vallecaucanos en la gesta mundialista
- Kollin Andrea Castro en damas mayores: 3 oro,1 plata, 1 bronce
- Yisel Camila Giraldo en damas juvenil: 1 plata
- Sara Sofía Portela en juveniles: 1 oro
- Giselle Alejandra Caicedo en juveniles: 1 oro, 2 plata, 1 bronce
- Daira Charín Londoño en juveniles: 1 oro, 1 plata, 1 bronce
El aporte de los vallecaucanos confirma al departamento como epicentro del patinaje en Colombia. Sus atletas, formados en ligas locales y con procesos de alto rendimiento, fueron parte fundamental para que la Selección Colombia mantuviera la corona mundial.
Medallero general parcial
- Colombia: 15 oros – 13 platas – 7 bronces (campeón anticipado)
- Italia: 6 oros
- Ecuador: 3 oros
- Otros 11 países: al menos una medalla
Con esta gesta, el patinaje colombiano ratifica su liderazgo mundial y el Valle del Cauca reafirma su papel como cuna de campeones.