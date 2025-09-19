Colombia llegó a 22 títulos mundiales de patinaje carreras: El poder vallecaucano brilló en China

El Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2025, disputado en Beidaihe (China), volvió a tener el sello colombiano en lo más alto del podio. Con un total de 20 medallas de oro, 15 de plata y 7 de bronce, Colombia aseguró anticipadamente el título mundial número 22 de su historia, el 15.º de manera consecutiva.

Más allá de la hegemonía tricolor, el protagonismo del Valle del Cauca fue decisivo. Los patinadores de esta región no solo sumaron medallas, sino que lideraron competencias claves que consolidaron el dominio nacional.

Protagonistas vallecaucanos en la gesta mundialista

Kollin Andrea Castro en damas mayores: 3 oro,1 plata, 1 bronce

3 oro,1 plata, 1 bronce Yisel Camila Giraldo en damas juvenil: 1 plata

1 plata Sara Sofía Portela en juveniles: 1 oro

1 oro Giselle Alejandra Caicedo en juveniles: 1 oro , 2 plata, 1 bronce

1 oro 2 plata, 1 bronce Daira Charín Londoño en juveniles: 1 oro, 1 plata, 1 bronce

El aporte de los vallecaucanos confirma al departamento como epicentro del patinaje en Colombia. Sus atletas, formados en ligas locales y con procesos de alto rendimiento, fueron parte fundamental para que la Selección Colombia mantuviera la corona mundial.

Medallero general parcial

Colombia : 15 oros – 13 platas – 7 bronces (campeón anticipado)

: 15 oros – 13 platas – 7 bronces (campeón anticipado) Italia : 6 oros

: 6 oros Ecuador : 3 oros

: 3 oros Otros 11 países: al menos una medalla

Con esta gesta, el patinaje colombiano ratifica su liderazgo mundial y el Valle del Cauca reafirma su papel como cuna de campeones.