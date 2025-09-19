Antioquia amplía su sistema de alerta y monitoreo para la temporada de lluvias

Antioquia

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) anunció la expansión del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), con la instalación de instrumentos en nueve municipios más, alcanzando un total de 45 municipios cubiertos.

El sistema integra pluviómetros, sensores de nivel, alarmas y cámaras en zonas con antecedentes de inundaciones, avenidas torrenciales y crecientes súbitas, con el fin de emitir alertas tempranas y proteger a las comunidades.

Monitoreo permanente y pedagogía comunitaria

De acuerdo con el Dagran, actualmente se cuentan con 142 instrumentos instalados que permiten un monitoreo en tiempo real de variables hidrometeorológicas. Estos dispositivos son supervisados las 24 horas por profesionales que, en caso de detectar incrementos significativos en lluvias o niveles de ríos, activan alarmas comunitarias y orientan la evacuación hacia zonas seguras previamente establecidas.

El sistema también emite reportes diarios y pronósticos hidrometeorológicos. Además, se han realizado 373 encuentros pedagógicos con comunidades y consejos municipales de gestión del riesgo, donde se explican medidas de autoprotección, puntos de encuentro y cómo reducir la exposición a desastres.

Municipios con cobertura

SAMA está presente en diferentes subregiones del departamento: incluyendo localidades de Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio, Occidente, Norte, Oriente, Suroeste y Urabá. En los últimos días, se sumaron La Pintada, Ciudad Bolívar, Briceño, Puerto Berrío, Venecia, Bello, Fredonia, Vegachí y Gómez Plata.