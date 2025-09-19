60 niños de Antioquia se beneficiarán con cirugías reconstructivas gratuitas

Medellín

Este sábado y domingo, 20 y 21 de septiembre, se cumplirá en Medellín una nueva jornada de la campaña “Antioquia IQ Te Quiere”, en la que unen esfuerzos la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Fundación IQ Te Quiere y la Clínica Interquirófanos.

Durante la jornada, que es gratuita para los niños, se operarán 60 menores de Medellín, el Occidente y el Bajo Cauca antioqueño, los cuales requieren cirugías plásticas y reconstructivas para corregir malformaciones congénitas o adquiridas.

Estas cirugías, que son de alto costo, mejorarán la calidad de vida de los beneficiarios, abriendo nuevas oportunidades a su desarrollo social y personal.

¿Qué tipo de patologías tratarán?

Las intervenciones incluyen patologías como labio hendido, paladar con el mismo diagnóstico, sindactilia o dedos de las manos pegados, polidactilia o dedos adicionales, ptosis palpebral o párpado caído, cicatrices, lunares, tumores superficiales y secuelas de quemaduras.

¿Quiénes apoyan esta jornada?

La campaña de este fin de semana tiene un apoyo internacional de la Fundación COAMED, integrada por médicos colombianos residentes en Florida.

Los especialistas, quienes realizaron una significativa donación para ampliar el alcance del programa, tendrán la posibilidad de estar como visitantes y espectadores durante esta jornada.

También aportan instituciones públicas y privadas para lograr traslados, hospedaje, insumos médicos y acompañamiento, como Hogares San José, la Fuerza Aeroespacial, el Ejército Nacional, Bancolombia, Davivienda, Comfenalco, entre otros.

¿Cuántos niños se han beneficiado de este tipo de campañas?

Durante los 18 años de existencia de “Antioquia IQ Te Quiere, se han intervenido cerca de 1.350 niños, con un gran impacto social para diferentes regiones del país, especialmente poblaciones antioqueñas.

Desde Interquirófanos destacaron “la articulación entre entidades públicas, privadas y organizaciones sociales demuestra que la solidaridad y el compromiso pueden cambiar el futuro de cientos de familias en el departamento”.