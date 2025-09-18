Tras aceptar renuncia de Juan Carlos Florián presidencia volvió a publicar su hoja de vida

Una nueva controversia se presentó desde la Casa de Nariño, horas después de que fuera aceptada por el presidente Gustavo Petro, la renuncia de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad, en la tarde del miércoles 17 de septiembre.

Horas después, la Presidencia de la República volvió a publicar la hoja de vida del funcionario para llegar al mismo cargo en el Ministerio de la Igualdad. Cabe recordar, que el nombramiento del funcionario había sido suspendido por el tribunal de Cundinamarca, días atrás, hecho que generó el rechazo del jefe de estado tachándola de “homofóbica”.

El decreto 0992, firmado por el presidente Gustavo Petro, confirmó la salida de Florián y designó de manera interina a Angie Lizeth Rodríguez, directora del DAPRE, como encargada de la cartera. Sin embargo, hacia las 9:40 p. m., la hoja de vida de Florián fue nuevamente subida al portal de Presidencia presuntamente para el mismo cargo de ministro de Igualdad.

El funcionario apenas estuvo fuera del Ejecutivo unas horas, lo que generó inmediatas críticas y acusaciones de maniobra política.

El nombramiento de Juan Carlos Florián ha generado varios comentarios, porque con su llegada al gobierno Petro estaría faltando la paridad. No obstante, el ahora exministro se identifica una persona de “género fluido”.

“He sido una persona marica , soy una marica y seguiré siendo una marica. Y además bien marica. Ser una marica fue un insulto y nos costó vidas y la hemos estando resignificado. Hoy es más que una identidad de género en espacios de defensa de nuestros derechos e incluso en ámbitos institucionales”, puntualizó.

A esta discusión, se le sumó el ministro Armando Benedetti, quien aseguró que el gobierno está cumpliendo con la paridad, con el nombramiento de una mujer en la cartera de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.