Gobierno Petro respalda al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, ante decisión del Tribunal

No para la discusión por la designación de Juan Carlos Florián en la cabeza del Ministerio de la Igualdad, pues ahora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó su suspensión provisional.

La medida provisional surgió tras haber admitido una demanda que cuestiona su nombramiento, pues con su llegada al Ministerio de la Igualdad el Gobierno estaría incumpliendo con la ley de cuotas, que exige que al menos el 50 % del gabinete ministerial esté conformado por mujeres.

Aunque el ministro Juan Carlos Florián se define como una persona de “género fluido”, el Tribunal pidió que fuera suspendido de su cargo mientras estudia de fondo la demanda y decida si su designación vulnera o no la norma de paridad.