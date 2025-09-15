Tribunal de Cundinamarca suspende provisionalmente a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que busca anular el nombramiento de Juan Carlos Florián como Ministro de Igualdad, argumentando un posible incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

En el fallo, el magistrado Fabio Afanador decretó la suspensión provisional del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025, mediante el cual se designó a Florián.

La demanda, presentada por el estudiante de Derecho Juan Manuel López, señala que la designación de Florián podría reducir la representación femenina en el gabinete por debajo del 50%, ya que actualmente las nueve ministras representan el 47,37% del total.

Así las cosas, Florián, quien se identifica como de género fluido y ha solicitado ser llamado “ministra”, queda suspendido del cargo, mientras el Tribunal entra a estudiar de fondo la legalidad de su nombramiento.

"En ese orden, de acuerdo con la realidad probatoria y su confrontación normativa, los anteriores nombramientos contradicen la regla fijada por la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, por cuanto las 9 mujeres relacionadas corresponden al 47.36% y no al mínimo del 50% exigido. Así pues, la Sala decretará la medida cautelar solicitada. Lo anterior, sin lugar a prejuzgamientos“, se lee el fallo.

