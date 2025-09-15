San Juan Nepomuceno tendrá educación superior gratuita con cinco universidades: hay 1.500 cupos

El municipio de San Juan Nepomuceno se prepara para dar un salto histórico en materia educativa: desde el primer semestre de 2026, más de 1.500 cupos serán ofertados en programas de educación superior totalmente gratuitos, presenciales y virtuales.

El alcalde Guido Figueroa Martínez anunció, junto al Ministerio de Educación Nacional, la llegada del programa “Educación Superior en tu Colegio”, que busca acercar la universidad a la escuela bajo el modelo Educación Superior a la Escuela.

Cinco reconocidas instituciones harán presencia en el municipio: Universidad del Atlántico, Universidad de Cartagena, Universidad Popular del Cesar, Institución Universitaria del Caribe y la Universidad Digital de Antioquia.

Las cuatro primeras impartirán programas presenciales en colegios del casco urbano, con clases en la tarde y fines de semana, mientras que la Universidad Digital de Antioquia ofertará dos carreras totalmente virtuales para los corregimientos: Ingeniería de Software y Mercadeo y Marketing Digital, diseñadas para que los estudiantes puedan formarse desde sus propios territorios.

“Lo más importante es que serán los mismos jóvenes quienes elijan las carreras que desean cursar en San Juan. Con esta alianza garantizamos gratuidad total en matrículas y semestres, y en los próximos tres años tendremos alrededor de 1.500 cupos para nuestra gente”, destacó el alcalde Figueroa.

Por su parte, Luis Álvaro Gallardo Eraso, director de Fomento de la Educación Superior del Ministerio, recalcó que el proyecto hace parte de la estrategia nacional de ampliar cobertura y garantizar gratuidad.

“Nuestro compromiso es que, desde 2026, los sanjuaneros tengan la oportunidad de estudiar aquí mismo, en condiciones de calidad y sin ningún costo”, expresó.

El Ministerio acompañará además con recursos del plan maestro de infraestructura para adecuar aulas y garantizar espacios idóneos en las instituciones educativas.

Con esta gestión, San Juan Nepomuceno se convierte en referente regional al combinar oferta presencial para el casco urbano y virtual para los corregimientos, llevando educación superior gratuita y de calidad a todo el territorio.