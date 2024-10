Están disparadas las riñas en Armenia, el consumo de licor y drogas aumenta el problema

ARMENIA

En Armenia, están disparadas las riñas entre jóvenes y con arma blanca, las autoridades alertan porque en la mayoría de peleas hay alto consumo de licor y drogas

Ciudadanos denuncian que cada fin de semana persiste la alteración del orden público en el sector de Laureles al norte de Armenia.

En video, quedo evidenciada una riña entre jóvenes con arma blanca el fin de semana, además del consumo de licor, drogas y alto volumen que afectan este sector residencial al norte de Armenia.

Aseguran que la ubicación de bares, venta de cocteles y plataformas multinacionales que prestan servicio 24 horas han aumentado la problemática.

Liliana Jaramillo, presidente JAC Laureles y la acción popular

La Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Laureles manifestó “Otra cosa es que el POT habla que este es un sector residencial y habla de establecimientos de bajo impacto y no se cumplen las fichas normativas, no se están cumpliendo porque mira ellos abren los negocios. Hace dos meses abrieron cuatro negocios de cócteles en una misma cuadra en toda la calle 22 norte entre carreras, 15, 15 y 16 y tienen a esas personas residentes de esas dos cuadras como para chiflar, ahí estamos viendo un fenómeno grave en el sector y es que la gente está saliendo a la carrera. y están desocupando los apartamentos.

Y agregó “Entonces te cuento que es lo que pasa es que tenemos una contaminación auditiva, la gente está sufriendo de insomnio los abuelitos, están enfermos ya dicen que no pueden descansar que no hay derecho a la tranquilidad, necesitamos un ambiente sano, pero para poder tenerlo vamos a tenernos que ir a una acción popular porque no vemos más y ya la estamos tramitando eso está ocurriendo en este momento en el barrio Laureles”

Y es que no paran los casos de intolerancia, riñas y peleas en Armenia.

En la tarde del lunes 21 de octubre, momentos de pánico, susto y terror se vivieron en los pasillos del san Andresito y luego en el primer piso del centro comercial Lina María en pleno centro de Armenia, cuando varias personas se enfrentaron a golpes y con armas blancas y machetes, lo que obligó a que varios comerciantes cerraran sus negocios, para evitar daños.

No hay reporte de lesionados y se desconoce las causas de la riña, la alcaldía en asocio con la Policía anunció un plan para atender la intolerancia y las riñas.

El secretario de gobierno, Andrés Buitrago

Un tema que desafortunadamente se ha vuelto recurrente en la ciudad de Armenia que es el tema de las riñas es un tema que está priorizado por nuestro alcalde en consejo de seguridad para revisión, nosotros venimos haciendo un trabajo en cada comuna buscando la reducción de comportamientos contrarios a la convivencia y de diferentes conflictos y riñas y sobre todo los casos de violencia intrafamiliar que pueden tener cualquier otra connotación más grave.

Sobre las riñas de esta semana manifestó “un caso que se nos presentó el día lunes en horas de la tarde en el sector del centro comercial Lina María donde hay un enfrentamiento entre algunas personas no se reportan ninguna persona lesionada, pero sigue siendo de especial connotación. Y el fin de semana en el sector de laureles en el sector del parque laureles o cerca al parque laureles de la ciudad de Armenia en el sector norte de la ciudad donde también hubo una riña con una connotación diferente con el tema de consumo de bebidas alcohólicas, estamos haciendo una revisión toda vez que tenemos los casos de riñas y los casos de lesiones personales que vienen en aumento en la ciudad.

Riñas en aumento

El funcionario explicó además que “el caso de las lesiones personales ocasionadas por riñas es un tema que ha venido en aumento y al cual le estamos poniendo la atención, estamos buscando cuáles son los detonantes y obviamente cómo podemos nosotros mitigar este tipo de acciones, la mayoría desafortunadamente están asociados con el consumo de licor, con el consumo de sustancias y se nos ha presentado mucho en horas de la noche y en horas de la madrugada.

Planes con la Policía

Ya tenemos unos planes de trabajo con nuestra Policía Nacional con las intervenciones a estos puntos críticos, donde se nos están presentando este tipo de conductas y esperamos también obviamente que con toda la ciudadanía que tomemos conciencia desafortunadamente que se nos estos casos que se nos han venido presentando están ligados de una u otra forma al consumo de licor y al consumo de sustancias, pero tenemos una programación de intervenciones en puntos críticos y en puntos que desafortunadamente se han visto afectados por este tipo de conductas sobre todo en sectores comerciales, los sectores que tienen una actividades comerciales asociadas a la venta de alimentos y asociadas a la venta de licor estos puntos están siendo priorizados por nuestra Policía Nacional.

