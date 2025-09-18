Precio del dólar en Colombia HOY 18 de septiembre, cotización según Banco de la República

Dólar en Colombia HOY 24 de julio: precio de apertura y cierre ¿En cuánto se cotiza? Imágenes de Canva

Recientemente, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han visto con mucha tensión. Pues además de que el gobierno de Gustavo Petro no ha tenido grandes lazos con la administración Trump, la reciente descertificación de EE.UU. a Colombia fue un detonante para que se tomaran diferentes decisiones, como suspender la compra de armamento proveniente de dicho país.

Sin embargo, a pesar de la descertificación, el peso colombiano ha tenido un gran fortalecimiento en las últimas semanas, pues el valor del dólar se encuentra en una tendencia a la baja. Por esto, le contamos los principales productos e insumos que Colombia importa a Estados Unidos.

Maquinaria eléctrica. Computadores. Vehículos. Combustibles minerales. Farmacéuticos. Aparatos ópticos y médicos. Metales preciosos. Muebles, iluminación, edificios prefabricados. Plásticos. Químicos orgánicos.

Según esto, y gracias a la disminución del precio del dólar, esto se podría ver reflejado en diversos sectores, por ejemplo, en el vehicular, donde se podrían evidenciar cambios considerables en los precios. Por otro lado, en el sector alimenticio también se podrían evidenciar disminuciones en los precios, pues uno de los principales factores que generan cambios, son los costos de producción, justamente porque se requieren productos químicos que los agricultores deben comprar al precio en dólares.

Precio del dólar en Colombia HOY 18 de septiembre

La tasa representativa del mercado, o lo que se conoce también como el precio del dólar, es publicado diariamente en la página web del Banco de la República, estableciendo el precio de referencia para las transacciones que se realicen en esta moneda durante el día.

Para el día de hoy, 18 de septiembre, el precio del dólar se estableció en $3.880 pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Esto representa una disminución de 1 peso frente a la cotización de apertura del día de ayer.

Sin embargo, si tomamos como referencia del precio de cierre del día anterior, el precio del dólar presentó un aumento de tan solo 4 pesos colombianos.

Precio del dólar en diferentes ciudades

Bogotá D.C. – Compra: $3,930 | Venta: $3,988

– Compra: $3,930 | Venta: $3,988 Medellín – Compra: $3,784 | Venta: $3,936

– Compra: $3,784 | Venta: $3,936 Cali – Compra: $3,850 | Venta: $3,985

– Compra: $3,850 | Venta: $3,985 Cartagena – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: $3,800 | Venta: $4,000 Cúcuta – Compra: $3,870 | Venta: $3,920

– Compra: $3,870 | Venta: $3,920 Pereira – Compra: $3,900 | Venta: $3,970

¿Qué productos exporta Colombia a Estados Unidos?

De igual forma que Colombia importa diferentes productos al país norteamericano, también exporta diferentes productos a dicha nación, de hecho, Estados Unidos es uno de los principales compradores de productos a Colombia.

Dentro de las principales exportaciones se encuentra, el petróleo crudo, el café y las flores. Siendo el petróleo, el producto colombiano que más se exporta hacia Estados Unidos.

