Gremios económicos expresan preocupación por descertificación de los EEUU

La Embajada de Colombia en Washington criticó a los alcaldes que viajaron a Estados Unidos para buscar influir en la decisión sobre certificación o descertificación del país en la lucha antidrogas. (Foto: Caracol Radio / Getty / Embajada Colombia Washington )

Los gremios económicos del país manifestaron su profunda preocupación por la decisión de los Estados Unidos de descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico.

Ante este escenario, los sectores productivos hacen un llamado al Gobierno nacional para que gestione la situación con cabeza fría y prudencia. Solicitan que se mantenga un diálogo abierto y estratégico con las autoridades estadounidenses, buscando preservar los vínculos comerciales que son fundamentales para el desarrollo económico y la estabilidad del país.

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacouture hizo un llamado firme y respetuoso al Gobierno Nacional para presentar y ejecutar con urgencia una hoja de ruta con metas alcanzables y verificables que evidencie voluntad política y una mejora sustancial en: erradicación de cultivos, reducción de producción y tráfico, cooperación judicial y desmantelamiento financiero de las organizaciones criminales. Solo así el país podrá solicitar la reconsideración de la designación en el próximo ciclo y sostener la asistencia dentro del interés nacional de los Estados Unidos.

Añadió que en este momento de redoblar esfuerzos para traducir ese sacrificio en resultados concretos y en el debilitamiento efectivo de las estructuras del narcotráfico y toda su cadena.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master expresó su profunda preocupación por las posibles consecuencias derivadas de la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas.

Señaló que en muchas oportunidades, la ANDI ha hecho reiterados llamados al Gobierno Nacional para que maneje con la mayor responsabilidad la relación estratégica con Estados Unidos. Este país ha sido históricamente el principal socio comercial de Colombia y un aliado fundamental en temas clave como la lucha contra el narcotráfico y la defensa de las instituciones democráticas frente a amenazas de carácter internacional.

La relación con Estados Unidos debe ser tratada con responsabilidad y visión de largo plazo. La ANDI había advertido, en varias ocasiones, que las señales que se dieran desde Colombia serían decisivas para que Estados Unidos tomara esta determinación.

“La descertificación por parte de Estados Unidos, es un muy fuerte llamado de atención al gobierno por el incumplimiento en las metas de lucha contra el narcotráfico. Es una alerta también hacia el futuro contra actitudes que puedan significar, tolerancia, indiferencia, o negligencia en la lucha contra ese que es el flagelo del país y del mundo. Tendremos que escoger muy bien cómo actuamos frente a grupos de narcotraficantes”, comenta Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

“En medio de todo, es una buena noticia el waiver que mantiene la ayuda de colaboración y el apoyo económico para adelantar una estrategia seria e integral contra el narcotráfico. Así como la limitación de medidas, de forma que no se afecta el aparato productivo, económico y financiero del país”, añade el presidente de la ANDI.