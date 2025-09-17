ANH señala que 10.000 barriles de petróleo diarios se ven afectados por problemas de orden público

En el marco del Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, dijo que la producción de barriles se ve afectada por problemas de orden público y técnicos, lo que impide contabilizar un promedio de 10.000 barriles de petróleo diarios.

“Esos barriles que sabemos que los levantamos, pero no los podemos llevar a las líneas de flujo, a los ferrocarriles por algunos problemas de orden público”, señaló.

Además del factor de seguridad, de acuerdo con Velandia, también se identificaron fallas técnicas y de infraestructura como causas adicionales del rezago. Entre ellas problemas eléctricos, mecánicos y tareas de mantenimiento en las instalaciones petroleras.

Otros factores que impiden la producción

“Estamos dejando de mover casi el 6% de la producción por causas técnicas o de orden público. Eso significa que tenemos crudo atrapado, que no está ni en refinerías ni en tanques listos para exportación. No es que no se produzca, es que no lo podemos mover”, agregó el el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Actualmente, la cifra de producción efectiva ronda los 772 mil barriles diarios, lo que deja un margen cercano pero aún insuficiente para alcanzar la simbólica “mesa de los 800.000”, una meta que ha sido reiteradamente planteada por el Gobierno y actores del sector.