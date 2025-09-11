Precio del dólar en Colombia los próximos días: análisis de su caída y posibles rangos en septiembre

El precio del dólar en Colombia continúa mostrando una tendencia a la baja, situación que ha sorprendido a inversionistas y ciudadanos que siguen de cerca la tasa de cambio. En las primeras horas de este 11 de septiembre, la divisa estadounidense inició operaciones en $3.921,58, confirmando la revaluación que ha tenido el peso colombiano a lo largo del año.

Varios analistas y expertos coinciden en que el dólar podría seguir descendiendo hacia los $3.900 o incluso $3.800, aunque advierten que factores externos e internos podrían frenar esa caída.

Algunas de las razones por las que el precio del dólar ha disminuido

Según explicó Alfredo Barragán, experto en banca, las razones por las que el dólar ha bajado son varias y destacó que todavía podría seguir cediendo. En palabras simples esta disminución en el valor se debe a:

Decisiones de la Reserva Federal (EE. UU.): Esta sería una de las razones ya que como en Estados Unidos ya no suben tanto las tasas de interés, muchos prefieren invertir en pesos.

“Antes dejaban la plata en bancos de EE. UU., ahora miran opciones en Colombia”, destacó.

Más dólares entrando al país: Por exportaciones, petróleo y remesas, pues “cada vez que un colombiano en el exterior manda dólares, aumenta la oferta y eso baja el precio”, explicó.

Además, afirmó que existe una menor presión por comprar dólares en Colombia, debido a que las empresas e inversionistas no están demandando tanto esta divisa para cubrirse.

Sin embargo, señaló que la incertidumbre interna podría frenar la caída. Explicó que aunque la tasa ha bajado, si hay dudas fiscales o políticas en Colombia, puede volver a subir.

“El peso está fortalecido”

Por su parte, Henry Amorocho Moreno, profesor Hacienda Pública Universidad del Rosario indicó que no solo se trata de la caída del dólar sino que esta situación pone en evidencia la revaluación del peso colombiano.

“Tener una tasa de cambio a $3.921,58 hoy es un indicador de la revaluación que está teniendo nuestra moneda. No hay que temer esta caída porque la tasa de equilibrio del país está en $3.800. Lo que vemos es que el dólar primero encontró un piso en $4.000 y ahora busca el piso de $3.900”, señaló.

El experto agregó que este fortalecimiento del peso responde, en buena medida, a lo que ocurre en Estados Unidos, donde la economía enfrenta señales de desaceleración.

¿Hasta dónde puede caer el dólar?

De acuerdo con analistas varios analistas, el rango más probable para septiembre sería:

Entre $3.920 y $3.980: si se presenta un escenario de estabilidad, con leves ajustes por la discusión del presupuesto en el Congreso.

si se presenta un escenario de estabilidad, con leves ajustes por la discusión del presupuesto en el Congreso. $3.800 – $3.900: si la Reserva Federal confirma recorte de tasas y se mantienen los flujos de inversión hacia Colombia.

si la Reserva Federal confirma recorte de tasas y se mantienen los flujos de inversión hacia Colombia. Alrededor de $4.000: en caso de choques externos, repunte en el dólar global o incertidumbre política y fiscal interna.

“Podría haber una posibilidad alcista hasta los $3.970 o $3.980 por la incertidumbre del presupuesto y la ley de financiamiento, pero no pasaría de los $4.000. El rango esperado estaría entre $3.920 y $3.980”, añadió Henry Amorocho Moreno.

