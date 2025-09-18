Precio del dólar en Venezuela para HOY 18 de septiembre: el BCV emitió una nueva cifra

Varios países en el mundo, incluyendo Colombia, se han visto favorecidos por el comportamiento a la baja que ha tenido el dólar a raíz de las medidas que ha tomado la Reserva Federal frente al recorte en las tasas de interés y la incertidumbre en torno a las medidas arancelarias que ha tomado Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Sin embargo, la situación es completamente diferente en Venezuela, ya que las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano han hecho que el país tenga que exportar petróleo a otros como China o Rusia, lo que ha generado una baja fluctuación de dólares al vender el producto en un precio más bajo de lo habitual.

De acuerdo a las cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), las reservas de petróleo en Venezuela superan los 300.000 millones de barriles. Pese a ello, las medidas impuestas por Estados Unidos, incluyendo la suspensión en la actividad de firmas como Chevron, han complicado las exportaciones del crudo en el exterior.

Esta circunstancia, sumada a la necesidad que tienen muchas personas por comprar dólares en el mercado negro, han llevado a que el bolívar entre en una continua depreciación, lo que se refleja en el valor que tiene con respecto a otras divisas y que además se ha convertido en una constante desde inicio de 2025.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este jueves 18 de septiembre

De acuerdo a la cifra reportada por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar para este jueves 18 de septiembre de 2025 es de 163,64740000 bolívares. Esto representa un nuevo incremento con respecto a la cifra entregada el día anterior (161,8880 bolívares).

Por otra parte, la entidad también entregó la tasa de cambio correspondiente a otras divisas que se manejan en Venezuela. Estos son:

Euro: 193,90744073 bolívares

193,90744073 bolívares Yuan chino: 23,03984344 bolívares

23,03984344 bolívares Lira turca: 3,96457625 bolívares

3,96457625 bolívares Rubio ruso: 1,96608878 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 18 de septiembre

En cuanto a las casas de cambio, estos son los precios que reporta el Banco Central de Venezuela para las transacciones en bolívares que se van a realizar este jueves 18 de septiembre. Estos son:

Banco Mercantil: 165,4449 bolívares por compra y 163,9059 bolívares por venta.

165,4449 bolívares por compra y 163,9059 bolívares por venta. Banesco: 158,1877 bolívares por compra y 162,1963 bolívares por venta.

158,1877 bolívares por compra y 162,1963 bolívares por venta. Banco Plaza: 160,4688 bolívares por compra y 162,6610 bolívares por venta.

160,4688 bolívares por compra y 162,6610 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito: 161,5881 bolívares por compra y 164,1854 bolívares por venta.

161,5881 bolívares por compra y 164,1854 bolívares por venta. BBVA Provincial: 162,6973 bolívares por compra y 163,4323 bolívares por venta.

162,6973 bolívares por compra y 163,4323 bolívares por venta. Otras Instituciones: 162,2255 bolívares por compra y 163,1107 bolívares por venta.

Es importante señalar que desde el pasado 11 de agosto el precio del dólar en Venezuela superó la cifra del salario mínimo (130 bolívares) sin tener en cuenta los bonos y demás incentivos que brinda el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, estudios señalan que un ciudadano necesitaría ganar al menos unos 100 dólares para acceder a los recursos que necesita en alimentación, vestuario y vivienda.