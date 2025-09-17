Precio del café para el día de HOY, 17 de septiembre: ¿qué cotización mostró la FNC por ciudad?
Conozca aquí el precio por carga, por kilo y por arroba en las principales ciudades del país
El café es muy popular en Colombia, inclusive, existen una gran variedad de sabores. Un claro ejemplo son las franquicias de café, pues ya no solo se toma el grano en agua y demás, sino que viene con otros acompañamientos, como el caramelo o el chocolate.
Estas combinaciones no eran tan comunes en el país, comenzó a tomar gran relevancia cuando mercados globales llegaron al territorio, como Starbucks, pues bebida como el latte y entre otras preparaciones no tenían una gran popularidad.
Si bien estos nuevos sabores han tenido gran impacto, el portal web Perfect Daily Grind (se dedican al estudio del café y la distribución del mismo), indicó que estas nuevas formas de preparación, son innovaciones impulsadas por la apertura de la industria cafetera a tendencias internacionales.
Precio del café para HOY, 17 de septiembre
Para este miércoles 17 de septiembre, la FNC presentó el valor del café en uno de sus informes diarios, mostró que el precio total por carga, según el cierre de la bolsa de Nueva York, es de $2.905.000 pesos, y el precio total de pasilla contenida en el pergamino 10,000 COP/Kg.
Precio del café en dólares HOY, 17 de septiembre
Según Investing, una plataforma dedicada a estudiar indicadores económicos y el comportamiento de algunos insumos en el mercado, mostró el precio del café en dólares, así se cotiza para este 17 de septiembre:
- 378,40 USD, presentando una caída del 7,56%, que serían, aproximadamente, 30,95 USD. Esto teniendo en cuenta que el día de ayer, 16 de septiembre, su cotización en dólares fue de 408,70.
Precio del café en las principales ciudades del país para este 17 de septiembre en Colombia
Para este 17 de septiembre, según el informe diario que publica la FNC, así se cotiza el precio del café en las principales ciudades del país:
- Armenia – Carga: $2,905,500 | Kilo: $23,244 | Arroba: $290,550
- Bogotá – Carga: $2,904,250 | Kilo: $23,234 | Arroba: $290,425
- Bucaramanga – Carga: $2,903,875 | Kilo: $23,231 | Arroba: $290,388
- Buga – Carga: $2,906,250 | Kilo: $23,250 | Arroba: $290,625
- Chinchiná – Carga: $2,905,375 | Kilo: $23,243 | Arroba: $290,538
- Cúcuta – Carga: $2,903,375 | Kilo: $23,227 | Arroba: $290,338
- Ibagué – Carga: $2,904,625 | Kilo: $23,237 | Arroba: $290,463
- Manizales – Carga: $2,905,375 | Kilo: $23,243 | Arroba: $290,538
- Medellín – Carga: $2,904,625 | Kilo: $23,237 | Arroba: $290,463
- Neiva – Carga: $2,903,750 | Kilo: $23,230 | Arroba: $290,375
- Pamplona – Carga: $2,903,500 | Kilo: $23,228 | Arroba: $290,350
- Pasto – Carga: $2,903,500 | Kilo: $23,228 | Arroba: $290,350
- Pereira – Carga: $2,905,375 | Kilo: $23,243 | Arroba: $290,538
- Popayán – Carga: $2,905,625 | Kilo: $23,245 | Arroba: $290,563
- Santa Marta – Carga: $2,907,125 | Kilo: $23,257 | Arroba: $290,713
- Valledupar – Carga: $2,904,750 | Kilo: $23,238 | Arroba: $290,475
