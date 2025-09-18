Triple asesinato en una camioneta blindada en el sur de Cali - Redes Sociales

Un violento ataque armado dejó tres hombres muertos este miércoles en la vía al corregimiento La Buitrera, al sur de Cali. Las víctimas se movilizaban en una camioneta blindada cuando fueron atacadas a disparos.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, dos de los ocupantes fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que el tercero murió en un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.

La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que en el vehículo viajaban cuatro personas, y una de ellas habría disparado contra los otros tres.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Brandon Asdrúbal Castrillo de 29 años, y Daniel Esteban Freire Martínez de 34 años. La tercera persona aún no ha sido plenamente identificada.

Este triple homicidio se suma a otros cinco asesinatos ocurridos el mismo día en diferentes barrios de Cali, lo que eleva a ocho el número total de muertes violentas registradas en la jornada:

En el barrio Las Orquídeas, un hombre de 40 años fue asesinado a tiros.

En el barrio La Isla, la víctima fue un hombre de 25 años, atacado con arma de fuego.

En el barrio Junín, un hombre de 30 años murió tras recibir varios disparos.

En Unión de Vivienda Popular, otro hombre de 30 años fue asesinado en circunstancias similares.