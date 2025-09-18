Pacto Histórico pide al CNE reevaluar decisión sobre personería jurídica: Tomarán medidas legales

Colombia

Este miércoles 17 de septiembre la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad la unificación del Pacto Histórico como partido único, pero dejando por fuera a 3 de las agrupaciones que habían hecho la solicitud: Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena.

El Pacto Histórico (@PactoCol) pidió al Consejo Nacional Electoral que revalúe la decisión tomada sobre su solicitud de personería jurídica.



Informaron también desde la colectividad que persistirán en su propósito de realizar consultas el próximo 26 de octubre, "con el…

A propósito, a través de un comunicado, el Pacto Histórico afirmó que la medida tomada por el CNE “afecta gravemente el derecho a la participación política y el derecho fundamental a constituir partidos libremente” y pidió al tribunal electoral que revalúe la decisión tomada sobre su solicitud de personería jurídica.

“Consideramos indispensable que el CNE revalúe su decisión y, en paralelo, interpondremos todos los recursos legales necesarios para garantizar la inclusión y el reconocimiento de todas las fuerzas en el menor tiempo posible. Nuestra postura es clara: la unidad del Pacto Histórico solo existe si todas las organizaciones fundadoras son reconocidas”.

Pacto Histórico mantiene firme intención de adelantar consulta de octubre

Sumado a esto, informaron desde la colectividad que persistirán en su propósito de realizar consultas el próximo 26 de octubre, “con el objetivo de definir la candidatura única a la Presidencia de la República, avanzar en la construcción de un Frente Amplio y elegir listas cerradas y paritarias al Senado y a la Cámara de Representantes”.

Agregaron desde el Pacto Histórico que el Comité Político y Ético de la colectividad garantizará que cada precandidatura “cumpla principios de transparencia y compromiso firme con la defensa del proyecto programático de cambio”.