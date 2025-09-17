“Nos acaba de asestar un duro golpe”: Precandidatos del Pacto responden al CNE

Colombia

Militantes y precandidatos del Pacto Histórico reaccionaron a la decisión del Consejo Nacional Electoral de otorgar de manera condicionada su personería jurídica y excluir del proceso de fusión a los partidos Colombia Humana y Progresistas.

A propósito, el representante a la Cámara e integrante del Comité Político del Pacto, Gabriel Becerra, indicó que dicha medida se adopta de manera selectiva para “perjudicar un proyecto de unidad de izquierda y progresista”.

Integrantes del Pacto proponen consulta interpartidista como alternativa:

Por su parte la senadora y precandidata de la Colombia Humana, Gloria Flórez informó que ya están analizando las alternativas a las que pueden acudir.

“Tenemos un plan B y un plan C. La decisión de la unidad no nos la van a afectar. Podemos hacer una consulta interpartidista del 2026, podemos explorar otros caminos como las encuestas”.

De hecho, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, propuso que se lleve a cabo una consulta interpartidista en vez de una interna, el próximo 26 de octubre.

“Hago un llamado a todos mis compañeros y compañeras del Pacto Histórico no declinará sus aspiraciones y que sin precio y sin medio participamos en esta consulta, la unidad es la victoria, vamos a ganar”.

Sumado a esto, la senadora y precandidata de Progresistas, María José Pizarro, cuestionó la decisión del CNE e indicó que apunta a “impedir que yo pueda ser candidata presidencial por el Pacto Histórico. Me quieren excluir de la contienda presidencial”.

Así mismo el precandidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Bolívar, cuestionó que la decisión del Consejo Nacional Electoral se tome a dos días de la fecha límite para la inscripción de candidatos a la consulta interna.

“Es decir, nos da la personalidad jurídica, pero también nos otorga dos días para solucionar los procesos sancionatorios, dado que el 19 empieza la inscripción de candidatos a las consultas internas de los partidos. ¿Cómo podemos hacer eso en dos días? Sencillamente se están burlando de la democracia, se están burlando de nosotros y nos están cercenando los derechos políticos a muchos colombianos”.

Este jueves 18 de agosto se reunirá el Pacto Histórico para analizar las medidas y los caminos legales y constitucionales a los que pueden acudir tras la decisión que tomó la Sala Plena del CNE sobre su personería jurídica. Luego de esto, la colectividad emitirá un pronunciamiento oficial al respecto.