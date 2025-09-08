¿Por qué el CNE excluiría a Colombia Humana, Progresistas y Minga de la fusión del Pacto Histórico?

Colombia

Como anticipó 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, en la mañana de este lunes 8 de septiembre fue radicada la ponencia con la que el magistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Baquero responde a la solicitud de unificación que han hecho los partidos que componen al Pacto Histórico para convertirse en un movimiento único.

Ante esta petición, que fue hecha formalmente por la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático, Progresistas, el Partido Comunista y la Minga Indígena, la ponencia dice que si bien aceptaría la fusión, quedarían excluidas tres agrupaciones: Colombia Humana, Progresistas y la Minga.

La decisión de no aceptar a la Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro, se debe a que la solicitud de fusión debió ser aprobada por dos terceras partes de los delegados asistentes del partido, y con un quorum de las dos terceras partes de los miembros, y no fue así: en dicha reunión solo estuvieron presentes 1280 afiliados, cuando se requerían 76.315.

La negativa con la Minga se debe a que no cuentan con personería jurídica, mientras que con Progresistas corresponde a que la personería que tienen aún no entra en vigencia, pues está condicionada a que se resuelvan las investigaciones del Partido MAIS, que es de donde nació esta nueva colectividad.

Ahora bien, la decisión aún no está tomada, dado que la ponencia debe ser votada por la Sala Plena del CNE. Dicha discusión, según anticipan fuentes en el tribunal electoral, se daría el próximo jueves 11 de septiembre.