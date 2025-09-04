Fundación San José confirma que Juliana Guerrero no presentó pruebas Saber Pro

La fundación de la educación superior San José confirmó que la designada vice Ministra de juventud, Juliana Guerrero, no presentó las pruebas Saber Pro y TyT , y a pesar de eso obtuvo su título universitario, pues aseguran que esto se debió a una equivocación de la Secretaría general de la universidad.

“Nosotros tenemos en Bogotá unos grados muy grandes porque viene gente de todo el país, hasta tenemos una firma externa que nos ayuda a revisar la documentación, pero nosotros internamente también hacemos revisión de eso, y entre tanto graduando pudo haberse pasado entre tanto graduando pudo haber ocurrido que no se verificó si esa señora había presentado o no las pruebas”, informó Francisco pareja representante legal de la fundación.

En ese sentido anunció que la próxima semana realizarán una asamblea extraordinaria de la junta directiva de la fundación para revisar el tema e identificar la equivocación dentro de la institución.

Adicionalmente explicó que que Juliana Guerrero inició sus estudios allí en enero de 2024 y culminó en junio del 2025, permaneciendo allí 18 meses.

“La niña estudió con nosotros 18 meses, cuatro periodos académicos y traía estudios del SENA y de la Universidad del César que equivalían a un tecnólogo prácticamente y pues nosotros hizo la parte final para profesionalizarse”, indicó Pareja.

