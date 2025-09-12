¿Quiénes son los accionistas de la Universidad que graduó a Juliana Guerrero?

De acuerdo a lo revelado por El Tiempo, se conoció un acta de la asamblea de accionistas correspondiente al mes de septiembre de 2021, en la que aparecen como asistentes a una reunión de la junta, los integrantes de la familia del representante legal de la Fundación de Educación Superior San José, representación de una sociedad comercial.

Se trataría del Instituto Triángulo SA, matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá en marzo de 1987, cuyo representante legal es Francisco Alonso Fernando Pareja González, mismo cargo que ocupa en la Fundación San José.

En dicha acta, se destacan nombres como Katherine Johana Pareja Calderón , Consuelo Katerine Calderón Velasco, Gabriela Pareja Rodríguez y Santiago Alberto Pareja, familiares del actual representante legal de la Fundación.

Además, cómo antecedente, se conoció que Francisco Pareja, ocupó varios cargos de elección popular, como concejal de Bogotá en 2 ocasiones a finales de la década del 90 y también fue representante a la Cámara por Bogotá en la legislatura de 2002 a 2006, por el Partido de la U.

Sobre el caso de Juliana Guerrero, recientemente de estableció que en el Ministerio de Educación, no existe registro de la información sobre los estudios universitarios en la Fundación San José sobre la aspirante viceministra de las juventudes, hecho por el cual Pareja, asegura que se adelantan investigaciones internas para establecer cómo se desarrolló el tramite de la documentación de Guerrero.