Alisson Becker se acuerda de Luis Díaz: “Lo echamos de menos”

Luis Díaz y Alisson Becker se abrazan durante el paso del guajiro por el Liverpool. (Photo by Naomi Baker/Getty Images) / Naomi Baker

Liverpool, vigente campeón de la Premier League, comenzó con buen pie la temporada 2025/2026, buscando defender su más reciente título. El equipo de Arne Slot lidera el presente campeonato con 12 puntos de 12 posibles, luego de su sufrido triunfo contra el Burnley el pasado fin de semana.

Los Reds se impusieron 0-1 como visitantes gracias a un solitario gol del egipcio Mohamed Salah, quien definió el encuentro con un lanzamiento desde el punto penalti, un cobro potente al poste de la mano izquierda del portero eslovaco Martin Dúbravka.

¿Qué dijo Alisson sobre Luis Díaz?

Posterior a dicho compromiso, el portero brasileño Alisson Becker se acordó de Luis Díaz y Darwin Núñez, durante una entrevista realizada por ESPN. El guardameta reveló que echan de menos a ambas jugadores y elogio la importancia de los dos al interior del equipo.

"Todos los jugadores que se fueron eran importantes. Lucho, Darwin, todos hacían la diferencia para nosotros con goles o jugando, luchando, defendiendo. Tenían energía buena y los echamos de menos“, respondió el portero sobre los dos atacantes sudamericanos.

Entretanto, Becker también destacó a los nuevos jugadores que se han sumado al equipo esta temporada. "Los que llegaron son cracks, están haciéndolo muy bien con contribuciones, tienen mucha calidad. Está claro que queremos mejorar porque necesitamos hacerlo, tenemos muchas competiciones para jugar“, comentó.

Próximo partido del Liverpool

Liverpool estará debutando en la Liga de Campeones el próximo miércoles, cuando reciba en Anfield al Atlético de Madrid. Ese mismo día, Bayern Múnich recibirá en el Allianz Arena al Chelsea, ambos compromisos se disputarán a las 2:00PM, hora colombiana.