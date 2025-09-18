Amenazan de muerte a líder ambiental y al alcalde de San Rafael

Medellín, Antioquia

Un mensaje de texto enviado desde un número celular colombiano amenaza con “dar de baja” a varios líderes de Antioquia por presuntamente reunirse con políticos del gobierno nacional y apoyar posturas de izquierda. Entre los amenazados están el activista Miguel Gutiérrez, el alcalde del municipio de San Rafael, Aniceto Giraldo, y al menos dos funcionarios de esa administración.

El mensaje, enviado este martes 17 de septiembre desde el número +57 314 754 3643, expresa explícitamente: “Miguel Gutiérrez, quien vive tirando por redes, otro que parece apoyar a la izquierda es el alcalde de San Rafael. Si se descuida también le vamos a dar de baja”. La amenaza también hace referencia al exterminio de la Unión Patriótica, una tragedia política que marcó la historia del país por el asesinato sistemático de miles de militantes de izquierda en los años 80 y 90.

En el mismo mensaje se advierte: “No queremos al Pacto Histórico ni a sus líderes. Plomo van a llevar como sigan con sus políticas en San Rafael”. El texto termina con una consigna violenta: “Cero izquierda en Antioquia, cero izquierda en el país”.

Denuncia pública y llamado a las autoridades

Miguel Gutiérrez, líder ambiental y activista, hizo pública la amenaza a través de su cuenta oficial en X (@miguelgutierce), donde alertó que tanto él como el alcalde Aniceto Giraldo y dos funcionarios municipales están en riesgo. “Recibimos un mensaje donde decía: ‘serán dados de baja, plomo van a llevar como la Unión Patriótica’, por mis opiniones en redes”, escribió.

Gutiérrez aclaró que es militante del partido Dignidad y Compromiso, no del Pacto Histórico, y que no tiene aspiraciones electorales. También reiteró que su labor es de oposición ciudadana en Antioquia. “Exijo al gobernador de Antioquia, a la Presidencia y a las autoridades protección inmediata de mi vida”, añadió.

El diputado Luis Peláez también reaccionó: “Es inadmisible que se sigan generando amenazas de muerte a ciudadanos solo por expresar sus opiniones. Miguel Gutiérrez es un joven activista por el medio ambiente y hace control político en Antioquia. Exigimos protección”.



