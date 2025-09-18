Hospitales en Antioquia cerrarán servicios de segundo nivel a un millón de afiliados de la Nueva EPS

Antioquia

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) informó este miércoles que, debido a millonarias deudas que tiene la Nueva EPS con hospitales del departamento, algunos tomaron la decisión de cerrar los servicios de segundo nivel a los afiliados a esta EPS.

Según AESA, son un millón de personas las que se verán afectadas con el cierre de los servicios de mediana complejidad en los hospitales públicos de las nueve subregiones de Antioquia. La razón es la millonaria cartera en mora que tiene la Nueva EPS con los centros hospitalarios, que es de más de 250 mil millones de pesos.

“Se ha tomado la decisión de cerrar los servicios de salud a partir de las cero horas del sábado 20 de septiembre hasta que la Nueva EPS nos haga los pagos de la cartera corriente que tiene pendiente con estos hospitales y se realice una reunión de conciliación con la doctora Gloria Polanía, agente interventora de la Nueva EPS”, reportó Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia AESA.

Se espera que dicha reunión se lleve a cabo y se acuerde un pago a los hospitales públicos para que los miles de afiliados que requieren atención de segundo nivel no se vean afectados.