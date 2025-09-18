🔴 Histórico, JEP emite primera sentencia por falsos positivos: Minuto a minuto y exmilitares juzgados

Las botas representan a las 6.402 víctimas documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Liderada por MAFAPO (Madres de Falsos Positivos), la protesta instó a preservar las botas como homenaje a la memoria de las víctimas. (Foto de Juancho Torres/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Hoy, 18 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP emitirá la primera sentencia restaurativa por civiles presentados como bajas en combate -también llamados falsos positivos- por agentes del Estado, dentro del caso 03 en la Costa Caribe.

Este fallo llega dos días después de las condenas a siete exintegrantes del último secretariado de las FARC, por su responsabilidad en 21.000 casos de secuestro ocurridos en Colombia durante el conflicto armado.

Este jueves los que comparecerán son 12 exintegrantes del Batallón de Artillería ‘La Popa’, en Valledupar, por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate, durante el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005:

Mayor Guillermo Gutiérrez Riveros Mayor Heber Hernán Gómez Teniente Carlos Andrés Lora Subteniente Eduart Álvarez Mejía Subteniente Elkin Burgos Suárez Sargento Efraín Andrade Perea Sargento primero Manuel Padilla Espitia Sargento viceprimero José de Jesús Rueda Cabo tercero Elkin Rojas Soldado profesional Yeris Andrés Gómez Soldado profesional Alex José Mercado Soldado profesional Juan Carlos Soto

Según la JEP, en este periodo los 12 exmilitares fueron responsables de 135 asesinatos en 77 hechos delictivos, que causaron otras 192 víctimas indirectas. Cada uno de ellos participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal.

Delitos según el código penal: Homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Crímenes de guerra: Homicidio.

Homicidio. Crímenes de lesa humanidad: Asesinato y desaparición forzada.

La entidad llegó a esta etapa luego del análisis de 9 informes presentados ante la JEP por instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas.

Al aportar a la verdad y reconocer su responsabilidad por las bajas en combate, tal como lo verificó la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, la JEP anunció que los exmilitares adelantarán proyectos restaurativos que han sido discutidos con las víctimas. Entre esos se incluyen: Fortalecimiento productivomultipropósito, urbano y rural Sembradores de amor y paz, Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA, Casas Multipropósito: Sanando Memorias, Reconstruyendo Vidas y Plan Integral de memorialización para la Costa Caribe.

Siga EN VIVO la primera sentencia por falsos positivos

5:59 a.m. | La JEP dará a conocer hoy su primera sentencia restaurativa, que no implica cárcel, en el caso 03 de falsos positivos, Sub-caso Costa Caribe, contra 12 exmilitares que hicieron parte del Batallón La Popa, en Valledupar.