🔴 EN VIVO | JEP emite histórica sentencia contra exjefes FARC por secuestro: Minuto a minuto

Miembros de las FARC-EP asisten a una audiencia en Bogotá el 21 de junio de 2022. Foto de Juancho Torres/Agencia Anadolu vía Getty Images / Anadolu

Este martes, 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitirá las primeras sanciones contra siete miembros del último secretariado de la antigua guerrilla de las FARC por secuestros y otros crímenes relacionados con el cautiverio.

La Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP será la encargada de leer la sentencia considerada “histórica” por la misma entidad. En este caso, los que comparecerán son los antiguos líderes de las FARC: Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko; Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (Ricardo Téllez).

Según la entidad, las primeras sentencias hacen parte del macrocaso 001, que a investigados casos de secuestros cometidos por las extintas FARC entre 1993 y 2016. Estos exmiembros de las FARC se enfrentaron a un proceso judicial que les impondrá una sanción especial, que consiste en una pena de entre 5 y 8 años sin reclusión en prisión.

No obstante, si no cumplen con lo estipulado de su sentencia, podrían ser excluidos de este sistema y sus casos volverían a la justicia ordinaria, donde deberán cumplir condenas completas.

La JEP tiene previsto finalizar la etapa de investigación del macrocaso 01 sobre secuestros en el año 2026.

Siga EN VIVO la sentencia historica de la JEP contra exjefes FARC

8:33 a.m. | La Jurisdicción Especial para La Paz sentencia con una sanción propia de 8 años a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por 21.000 casos de secuestro. Es el tiempo máximo que permite lo pactado en el Acuerdo de Paz.

8:18 a.m. | nicia en la Jurisdicción Especial para La Paz la lectura de la sentencia contra los siete exintegrantes del último secretariado de las FARC por 21.000 casos de secuestro.