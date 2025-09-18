Falleció representante del Valle ante el Comité Directivo Nacional de la Federación de Cafeteros

Camilo Restrepo delegado del Valle del Cauca ante el Comité Directivo y el Comité Nacional de Cafeteros / Foto: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

El dirigente gremial se encontraba en la Casa de Retiro La Umbría, en compañía de autoridades y caficultores, cuando sufrió un infarto fulminante que sorprendió a los asistentes. Restrepo, quien representaba a 23.000 familias caficultoras del departamento, era reconocido por su compromiso con la dignificación del gremio y su defensa de los productores.

Varios asistentes al evento trataron de auxiliar a Restrepo, entre ellos la gobernadora del Valle, pero desafortunadamente falleció de manera inmediata. Preliminarmente se informó que el representante cafetero sufrió un paro cardíaco.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresó su pesar por la partida del líder cafetero y recordó algunas de las conversaciones que sostuvo con él sobre el orgullo y los símbolos de la caficultura vallecaucana.

"Hoy el corazón se me arruga. En medio de un acto público que compartíamos con Camilo Restrepo en Tuluá se dio su triste e inesperada partida.

Él, como representante del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, me habló de la dignidad que merece el gremio y de su sueño de ver una pepa de café en el video del himno del Valle, como símbolo del amor profundo que sentía por nuestra tierra.

Lamento su partida, pero me queda la promesa de trabajar por ese deseo, porque hasta el último instante nos enseñó lo que significa amar al Valle con el alma“, expresó la gobernadora en su cuenta de X.

La Federación Nacional de Cafeteros también lamentó profundamente el fallecimiento de Restrepo, a quien reconoció como un hombre que dedicó más de 40 años de su vida al gremio.

La organización destacó que su trayectoria comenzó en el Comité Departamental del Valle del Cauca y se consolidó como delegado de su departamento ante el Comité Directivo y el Comité Nacional. En su labor, siempre defendió la dignidad del trabajo en el campo cafetero, así como el bienestar de las familias productoras.

En su último discurso, pronunciado ante más de 260 caficultores del Valle, Restrepo aseguró que las empresas del gremio “nunca habían estado mejor manejadas” y pidió que las utilidades se reinvirtieran cada vez más en solventar las necesidades sociales de los productores, según informó la Federación.