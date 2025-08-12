Así puede comprar los balones de los últimos goles de Falcao con Millonarios: impresionantes precios
Hay otros balones, con los que se marcaron goles, disponibles para ser comprados. Acá los detalles.
Radamel Falcao García tuvo un paso de altos y bajos por Millonarios, pues si bien estuvo permeado por algunas lesiones, le dio alegrías a la hinchada con sus goles y el solo hecho de verlo vestido en el campo con la camiseta albiazul. Tal fue el auge del Tigre que llevó a comprar más de 35 mil abonos en el primer semestre y más de 23 mil en el segundo.
El delantero samario convirtió 10 goles con la camiseta azul en 29 partidos jugados, de los cuales en 16 lo hizo como titular. De esas anotaciones hubo varias especiales, como la marcada a Santa Fe por la fecha 1 de los cuadrangulares, con la cual el Embajador logró la victoria por la mínima diferencia.
Estos son los precios de los balones con los que marcó Falcao
La página web de TuBoleta tiene la venta diferentes balones con los que se marcaron varios goles en el campeonato. Pero llama la atención el precio de los últimos tres balones con los que Falcao convirtió, pues entre los tres acumula un monto de 95 millones de pesos colombianos.
- Balón del gol a Santa Fe por fecha 1 de cuadrangulares: $25.000.000
- Balón del gol a Once Caldas por fecha 4 de cuadrangulares: $20.000.000
- Balón del gol a Santa Fe, por fecha 6 de cuadrangulares, de tiro libre: $50.000.000
Usted puede adquirir cualquiera de estos balones acá
Sin embargo, hay otros balones a la venta, con precios menores. Por ejemplo, hay a disposición 8 balones usados en la final de la Liga colombiana 2025-I entre Santa Fe e Independiente Medellín, los cuales tienen un precio de $7.000.000 cada uno.
Otros equipos también tienen balones con los que se marcaron goles, como Junior, Once Caldas, Millonarios, Santa Fe, Nacional, entre otros.
Acá puede consultar todos los balones disponibles, que cuentan con la firma de jugadores protagonistas