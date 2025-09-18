Exigen adjudicar la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el Valle del Cauca

Representante a la Cámara por el Valle del Cauca Julián López

El presidente de la Cámara de Representantes, Juan David López, cuestionó que el Ministerio del Transporte y la Aerocivil por los retrasos en la nueva concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con sede en el municipio de Palmira en el Valle del Cauca y que sirve a Cali.

Director de la Aeronaútica Civil Brigadier general (R A) Jose Henry Pinto Ampliar

Durante la sesión de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el congresista denunció el riesgo que se pierdan recursos por más de cuatro billones de pesos, proyectados para la ampliación y modernización del aeropuerto de Palmaseca.

Los cuestionamientos también fueron dirigidos contra el nuevo gerente del aeropuerto, Jorge Mario López Torres, ya que, según el presidente de la cámara de representantes, no tendría los conocimientos idóneos ni la experiencia para administrar la terminal aérea que sirve a Cali.

Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI Oscar Javier Torres Ampliar

Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda Leonardo Arturo Pazos Ampliar

Igualmente destacó en el debate en comisión sexta de la cámara de presentantes que, si no se logra concesionar el aeropuerto Bonilla Aragón, el municipio de Palmira, sede del complejo aéreo, dejaría de recibir más de dos billones por concepto de contraprestaciones aeroportuarias, situación que afectaría proyectos de infraestructura vial y movilidad que impulsan la conectividad y el desarrollo en el Valle del Cauca.

Victor Ramos alcalde de Palmira Ampliar

Ministra de Transporte María Fernanda Rojas Ampliar

“Bajo la administración de la Aeronáutica Civil, se prevé una inversión solo en operación y mantenimiento, sin tener en cuenta la ampliación y modernización de la terminal aérea para posicionarla como un Hub comercial, logístico y empresarial que promueva el desarrollo económico y social de Palmira y el departamento”, precisó el presidente de la cámara de representantes, Juan David Lopez.

Recordó el congresista vallecaucano que la concesión debe permitir una alianza público-privada para ejecutar entre otras obras:

La ampliación plataforma de carga con 356 mil metros cuadrados y la plataforma comercial con 85 mil metros cuadrados.

Igualmente, una nueva torre de control, otro nuevo dique nacional, la nueva terminal de bajo costo, los 18 nuevos puentes de abordaje y un nuevo edificio para la Aerocivil.

“Se espera que en 25 años el número de pasajeros que se movilice por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se incremente en un 120 por ciento, pasando de 7 a 15 millones de viajeros y por ello la necesidad de la ampliación y modernización de esta terminal aérea”, terminó diciendo el presidente de la cámara de representantes, Juan David Lopez.