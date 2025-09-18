Dimayor informó el resultado de la Asamblea para efectuar cambios en Liga Colombiana

El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó durante las últimas semanas la idea de implementar cambios en la Liga Colombiana con el fin que “nos vean como una Liga moderna y que estamos pensando en el espectáculo”, afirmó en una entrevista con Caracol Radio.

Algunas de las modificaciones implica la reducción de 20 equipos en la primera categoría, a 18, con tres descensos y un ascenso.

Además, se desaparecería la fecha de clásicos, y la fase final del campeonato regresaría al estilo ‘mata-mata’, dejando de lado los tradicionales cuadrangulares finales.

Resultado de la Asamblea Extraordinaria

La Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, albergó la Asamblea extraordinaria compuesta por la División Mayor del Fútbol Colombiano y los 36 clubes afiliados.

Allí se plantearon las propuestas que el presidente anunció en los días previos, “en torno a los cambios que son necesarios para mejorar”, y Dimayor resolvió:

“Se tomó la decisión de realizar una Asamblea Extraordinaria en el mes de noviembre, donde se plantearán propuestas concretas que serán sometidas a votación”, finalizó el comunicado.

Esta fue la información completa que la máxima autoridad del fútbol nacional reveló a través de su cuenta oficial en ’X’:

Así, los cambios que de acuerdo con el presidente entrarían en vigor desde el primer semestre del próximo año, (antes de la Copa del Mundo), serían confirmados o no, de acuerdo con el interés de la mayoría de clubes afiliados en el país.