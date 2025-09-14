Dimayor revela los cambios que podría tener la Liga 2026-I por el Mundial del próximo año

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, reveló, en diálogo con Caracol Deportes de Caracol Radio, los cambios que tendría el campeonato colombiano para la Liga 2026-I, debido al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De igual manera, Zuluaga habló de lo que sucedió con los extranjeros de Nacional en el juego de este sábado contra el Bucaramanga, entre otras cosas.

¿Perderá Nacional 3-0 de oficio?

“Es una situación que se puede avocar de oficio, pero esperaremos si existe la demanda de parte del Bucaramanga. Lógicamente, simplemente cambiaría el marcador, de resto los puntos ya están asignados y no habría ningún inconveniente”.

¿Por qué cree que hay tantos expulsados?

“Insistimos desde un momento en la necesidad de que los jugadores no acorralaran al árbitro, los jueces están actuando en conveniencia, también ha habido un incremento en las faltas. Eso es normal en cualquier torneo, lo importante es que cada día se trate de implementar mayor justicia”.

¿América - Once Caldas se jugará en la fecha establecida?

“Desafortunadamente, no tenemos cómo acomodarlo, también la Alcaldía y la Gobernación del Valle se pronunciaron, porque no podían prestar al día siguiente el estadio por unos temas de mantenimiento para la cancha”.

¿Desde cuándo se podrían reducir los equipos en Liga a 18?

“Sería para el descenso del 2027 y se practicaría en circunstancia en el 2028”.

¿Cómo es la idea para reducir los equipos?

“La idea es sencilla, es que en el 2027 haya tres descensos y un ascenso. Cambia el torneo de la B a un solo campeonato al año y a futuro se va a plantera la posibilidad de tres ascensos y tres descensos”.

¿Sigue con promedio?

“Continúa el promedio, no se tocaría en esta decisión”.

¿Tiene el apoyo de los dirigentes para esta idea?

“Eso no es apoyo o no, es mejoramiento de la Liga, del producto, que nos vean como una Liga moderna y que estamos pensando en el espectáculo. El objetivo por sí solo se defiende”.

¿El Once Caldas no le ha solicitado correr el juego ante el Chicó?

“La solicitud ha existido por parte del Once Caldas. El llamado que le he hecho a los clubes es que se miren como socios de una Liga, se colaboren, haya acuerdos previos. De no haberlos, nos tocará actuar a la Dimayor”.

¿Cuál es la propuesta para la Liga 2026-I?

“La próxima Liga la empezamos en la segunda semana de enero, la terminamos en la primera semana de junio. Va a haber inconvenientes por el tema de pretemporada. Lo que sí anticipamos es que la propuesta nuestra lleve a la no jornada de clásicos y que no haya cuadrangulares, sino el sistema de mata a mata”.

¿Cuándo se conoce cómo va a funcionar la televisión?

“Es un tema que primero tenemos que tener claro que es lo que vamos a salir a ofrecer. Estamos trabajando con los asesores en ese sentido, aspiramos tenerlo muy pronto. El mes de noviembre estaremos solicitando ofertas y el próximo año tendremos todo el primer semestre de negociación para tener una decisión a mediados de año”.

¿Cuándo comienza el nuevo contrato?

“El 1 de enero del 2027″.

¿La Primera C podría tener ascenso a la B?

“Por ahora no, tenemos que estabilizar económicamente la Primera B, es un objetivo nuestro. La idea es no crear una categoría que no tenga estabilización. Creo que para el 2027 podríamos planificar una Primera C profesional”.

¿Han pensado en algún cambio para la Liga femenina 2026?

“Lo primero es tratar que no solo se mantengan los 16 clubes, sino que podamos ampliar a 20 clubes; lo segundo es poder copar el campeonato que nos permite la programación femenina, hay que tener en cuenta que la Copa Libertadores siempre se jugará en octubre y el mes completo. Cualquier torneo que hagamos tendrá que ir de febrero a septiembre, la idea es que siempre lo haremos tratando de preservar este torneo que es muy competitivo”.