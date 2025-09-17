Conozca fecha y horarios de los partidos de Real Cartagena de las jornadas 12 y 13

Cartagena

Luego de la derrota 3-1 contra Patriotas FC en el estadio La Independencia de Tunja, Real Cartagena se prepara para el próximo compromiso ante Orsomarso en el estadio Jaime Morón León. El duelo se disputará este domingo 21 de septiembre a las 5:00 p.m. No obstante, la Dimayor reveló fecha y horarios de los partidos ante Jaguares de Córdoba y Atlético FC por las jornadas 12 y 13.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano ha confirmado a través de sus canales de comunicación ha comunicado que Real Cartagena enfrentará a Jaguares de Córdoba, el próximo lunes 29 de septiembre, a las 6:00 p.m de la tarde en el estadio Jaraguay de Montería. El partido será transmitido por Win Sports y el equipo cartagenero buscará una victoria muy importante ante un rival directo por la tabla de la reclasificación.

Posteriormente, Real Cartagena recibirá a Atlético FC en el estadio Jaime Morón León. Este compromiso es válido por la fecha número 13 del campeonato de ascenso. Las acciones darán inicio a las 5:00 p.m y será transmitido por Youtube en el canal de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Ante este equipo, los auriverdes también buscarán sumar de a tres puntos y eso se debe a que quieren estar en la pelea por ser cabeza de grupo en los cuadrangulares semifinales.

Actualmente, Real Cartagena es quinto en la tabla de posiciones con 16 unidades. El líder del campeonato es Jaguares de Córdoba con 27 unidades, le sigue Cúcuta Deportivo con 19 puntos, Real Cundinamarca y Patriotas son tercero y cuarto respectivamente con 16 unidades y luego está el equipo auriverde. Orsomarso es sexto con 15 puntos, los mismos que Inter Palmira y Atlético Huila, que completan el séptimo y octavo lugar.