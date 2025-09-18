Congresistas de Risaralda participaron del debate de moción de censura a ministro de Defensa

Un debate de Moción de Censura bastante acalorado se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, cuestionando las actuaciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, debido a la ola de violencia que se ha desatado en el país.

En este debate de control político los congresistas risaraldenses, Carolina Giraldo y Alejandro García dejaron mensajes contundentes frente a lo que está pasando en Risaralda, ambos acotaron que la incursión de grupos armados al departamento cafetero se pudo detener años atrás cuando se conoció lo que estaba comenzando a pasar.

El representante a la Cámara, Alejandro García, expuso que mientras se emitían alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo los grupos armados iban tomando fuerza.

Además, señaló que en estas mismas alertas se habló sobre el reclutamiento forzado de menores de edad que señala García, ya es una realidad.

Por su parte, la representante Carolina Giraldo, adujo que en Risaralda se vive un momento crítico por el aumento de los homicidios con un 141 % en Pereira y agregó que hace falta mejorar el grupo de inteligencia de la Policía, toda vez que desde el 2022 se sabía de la llegada de grupos armados a Risaralda y se pudo prevenir.

El ministro tuvo la oportunidad de hacer su intervención , en medio de varias discusiones acaloradas que se dieron entre congresistas; tras escuchar al ministro, la votación para decidir si Sanchez sigue en este cargo será el próximo miércoles 24 de septiembre.