Asesinan a una mujer en Sabanalarga, Atlántico: el homicidio se registró en un parque

En plena luz del día en el parque Las Mariposas, en el municipio de Sabanalarga, fue asesinada Rosaura Esther Pacheco Villafañe, de 22 años. El crimen se registró en horas de la tarde de este miércoles.

Según testigos, la mujer fue asesinada cuando estaba en compañía de otra mujer por un sicario que, momentos previos, se había bajado de una moto y luego le disparó sin mediar palabras.

¿Qué se sabe del homicida?

La Policía del Atlántico adelanta la investigación del caso para capturar al responsable de este crimen, quien se dio a la huida tras el homicidio.

“Tras la agresión, el sujeto huyó del lugar con rumbo desconocido”, indicó la Policía del Atlántico en un comunicado.