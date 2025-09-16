Se dividió el frente 36 de las disidencias y dos facciones se declararon la guerra

Briceño- Antioquia

Este martes se reportó una confrontación armada en la vereda Morrón de Briceño, ubicada a pocos kilómetros del área urbana. En un primer momento se indicó que eran integrantes del frente 36 contra el Clan del Golfo, pero luego trascendió que se trató de un combate entre los mismos integrantes de la guerrilla que han creado una disidencia conocida como “Guerrillas Campesinas de Cabuyo”.

El reporte indica que una persona murió producto de la confrontación y que su cuerpo fue trasladado a la morgue municipal de Yarumal.

¿Guerra interna?

Desde hacía varios meses ya se había conocido que el frente 18 se había separado del frente 36; aunque insisten en que no quedaron como enemigos, cada uno operará por su cuenta. Recordemos que una disputa entre ambos dejó dos muertos en Briceño el pasado mes de julio .

Ahora, Caracol Radio conoció que un grupo de guerrilleros que han declarado ser afines a la ideología del abatido alias Cabuyo, decidieron partir cobijas y seguir por su cuenta alejados de las instrucciones del frente 36 liderado por alias Primo Gay. Al parecer, las diferencias no son solo de conceptos, sino actuaciones del jefe primo Gay.

Caracol Radio conoció un comunicado del frente 36 Yeferson Martínez, que comanda Primo Gay, en el que confirma la división interna con los seguidores de Cabuyo; según esa estructura, estaría comandada por los disidentes “El flaco”, “Calucho” y “W”, a quienes abiertamente separan de la organización y niega cualquier relación, dejando en evidencia la guerra interna que se ha iniciado entre los mismos guerrilleros, antes amigos y afines a la causa.

“Al pueblo de Briceño le queremos informar lo siguiente: que la banda denominada ‘guerrillas campesinas de Cabuyo” no tiene nada que ver con nuestra organización revolucionaria, son una banda que busca el control de las economías del territorio y generar desprestigio a las FARC-EP. Es por esto que toda aquella persona que les colabore directa o indirectamente los vamos a declarar objetivo militar”, dice un aparte del comunicado.

También señalan a otras personas de ser colaboradoras de ese grupo afín al abatido alias Cabuyo, exjefe del frente 36, y les indican que, si continúan colaborando, los declararán objetivo militar.

Ante esta guerra interna se declaran nuevas restricciones

El grupo ilegal frente 36 Yeferson Martínez, en esta guerra declarada con sus excompañeros y supuestamente para evitar que la población de Briceño quede afectada, restringe la movilidad en las vías terciarias en horario nocturno; incluso recomiendan códigos de vestuario.

“Queda prohibido el tránsito de vehículos y personas de a pie en las vías terciarias de Briceño en los horarios de las 7 PM a las 5 AM; a quien cojamos incumpliendo la norma, lo vamos a retener”, dice la advertencia ilegal.

También aseguran que las comunidades deben usar prendas de color claro cuando recorran las vías. “No salirse de los caminos, la entrada de personas ajenas al territorio queda prohibida, solo personas de la zona; los particulares deben tener carta de recomendación de la JAC, los carros que transiten por el territorio deben llevar los vidrios abajo, los conductores de moto no pueden usar casco”.

Estas restricciones se conocieron desde el pasado 15 de septiembre en un comunicado.