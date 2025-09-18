Al Secretario Idárraga le pido transparencia sobre lo que pasa en Ecopetrol: Luis Felipe Henao

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, advirtió en sus redes sociales que Luis Felipe Henao, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol y esposo de la presidenta de Naturgas, no se ha declarado impedido para participar en reuniones sobre las necesidades de gas del país. Según señaló, Henao ha asistido a espacios donde se discuten contrataciones, estrategias, modalidades e informes sensibles que podrían otorgar ventajas a ciertos actores del mercado.

Queremos emitir una alerta en nuestra tarea diaria en la lucha contra la corrupción.



Le he solicitado respetuosamente a la @PGN_COL y a la @FiscaliaCol, consideren verificar información que habría llegado a todos los miembros de la junta directiva de @ECOPETROL_SA, en donde se… — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) September 17, 2025

Ante lo sucedido, Henao afirmó en 6AM que recibe el señalamiento con extrañeza e insiste que: “Ojalá esa intervención no sea consecuencia de las solicitudes de explicaciones que he hecho dentro de la junta. Espero que, sin vulnerar los principios de confidencialidad, el secretario pueda revisar las intervenciones y sacar conclusiones, primero, sobre los conflictos de interés y, segundo, sobre cómo los miembros de la junta buscamos proteger los intereses generales del país y de sus accionistas”.

Además, Henao reitera que el secretario pueda sentirse incómodo, debido a preguntas, constancias y solicitudes que él mismo presenta en cada reunión de la junta. “Yo soy la persona más feliz de que haya publicado ese trino, porque va a generar lo que todo el país está pidiendo: transparencia y que todos sepan lo que está pasando en Ecopetrol”, aseguró.

Sin embargo, Henao atribuye esta reacción a la oposición que ha manifestado en contra del gobierno, “he sido crítico de muchas posiciones, sí me resultó extraño que ante solicitudes que yo he desarrollado, hoy me respondan con este trino, quiero que la Fiscalía nos acompañe, la Procuraduría y no solamente ellos, ojalá la Contraloría General de la Nación”, dice el exministro de Vivienda.

En cuanto a las preguntas que realizó Andrés Idárraga, por medio de sus redes sociales, Henao responde que: “Yo no tengo interés en ningún negocio, mi interés en las juntas es que todos los colombianos puedan tener una Ecopetrol que dé dividendos, que pueda aportarle el presupuesto nacional y que todos los accionistas puedan tener su ahorro creciendo cada mes”.

Por su parte, Luis Felipe Henao califica la situación como un desconocimiento, por parte de Hidárraga, sobre como funciona un gremio, “mi interés también es respaldar a sus agremiados, y uno de los más importantes es Ecopetrol”.