Tribunal confirma condena contra hombre que amenazó de muerte a Federico Gutiérrez por Instagram

Medellín, Antioquia

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia condenatoria contra Andrey José Piñarete Galindo, quien fue hallado responsable de amenazar de muerte al entonces candidato presidencial y hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de un mensaje enviado por Instagram el 10 de agosto de 2022. La pena impuesta: 75 meses de prisión y 30 salarios mínimos de multa, sin beneficio de prisión domiciliaria ni suspensión condicional.

El mensaje, enviado desde el perfil, decía literalmente: “Das asco pichurría. Meterte un indumil es poco, mejor unas 15. Dejarte la cabeza llena de metralla…”. La Sala Penal consideró que este contenido evidenció una clara intención de intimidar y generar zozobra, por lo que el mensaje fue catalogado como una amenaza de alto impacto y con fines de afectar al dirigente político en razón de su labor pública.

La evidencia que llevó a la condena

La decisión judicial, de segunda instancia, destacó que tanto el equipo informático de la víctima como los analistas del CTI lograron asociar la amenaza directamente a Andrey Piñarete. El perfil desde donde se envió el mensaje fue rastreado a España, país donde residía el acusado, y estaba vinculado a un número telefónico y un correo electrónico con los datos personales del procesado.

Una testigo clave fue la expareja del procesado, quien confirmó que el perfil era de Piñarete, que había contenido amenazas, y que incluso este privó sus redes sociales cuando la amenaza se hizo pública. El tribunal valoró estos elementos como indicios sólidos de autoría, y descartó que se tratara de suplantación.

Además, la Fiscalía aportó análisis de las IP, horas de conexión y los datos técnicos provistos por META, la empresa matriz de Instagram y Facebook, que corroboraron la actividad del perfil en los momentos cercanos al envío del mensaje.

Federico Gutiérrez sí era dirigente político

Uno de los argumentos de la defensa fue que para el momento de la amenaza, Gutiérrez no era candidato presidencial. Sin embargo, el Tribunal señaló que el tipo penal no exige ser candidato, sino “dirigente político”, y el entonces exalcalde de Medellín sí ostentaba dicha calidad, con trayectoria desde 1997, y una participación activa en campañas políticas, incluyendo su rol en el movimiento “Creemos”.

Además, la Sala precisó que la amenaza no surgió por asuntos personales, sino en el contexto de la actividad política de Gutiérrez, pues su cuenta de Instagram contenía exclusivamente información de carácter público y político.



