29 horas: así será la ruta del nuevo vuelo entre Buenos Aires y Shanghái; incluye una escala

Con el paso del tiempo, las diferentes aerolíneas del mundo han competido por quién realiza el vuelo más largo del mundo, pues este título, no solo trae popularidad consigo, sino también, habla de la capacidad que tiene una aerolínea para realizar grandes recorridos sin necesidad de tomar múltiples aviones.

Actualmente, el título del vuelo más largo lo ostenta Singapore Airlines, quienes tienen una ruta sin escalas entre Singapur y Nueva York. En un trayecto de 15.349 kilómetros que toma alrededor de 18 horas en ser realizado.

Sin embargo, recientemente fue anunciada una ruta por China Eastern Airlines que buscará arrebatarle el título del vuelo más largo a la otra aerolínea de su país. Además, esta ruta será la primera en conectar dos lugares antípodas, es decir, que se encuentran en la parte opuesta de la tierra.

Le podría interesar: Revelan cuál es el país con más extranjeros que llegan a Colombia: vienen a disfrutar vacaciones

¿Qué ruta tendrá el vuelo “directo” más largo del mundo?

Esta ruta, que conectará a Buenos Aires, Argentina, con Shanghái, China, en un vuelo “directo”, será un trayecto que tomará 29 horas en ser completado. A pesar de esto, para realizar tal recorrido, el avión tendrá que realizar una parada de dos horas en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, donde los pasajeros podrán descender del avión antes de continuar su recorrido hacia el país asiático, por esta razón, llamarlo un vuelo “directo” no es del todo exacto.

Además, este vuelo tendrá una ruta inusual, pues rodeará aguas remotas del planeta y pasará por la Antártida, lo que ayudará a recortar las distancias del recorrido hasta en 4 horas. Usualmente, otros vuelos que cubren rutas entre China y Argentina, suelen tener paradas en países de Europa, por lo que los recorridos pueden tomar hasta 31 horas, siendo operados por aerolíneas como Lufthansa o Air France.

Mientras tanto, el vuelo de regreso Shanghái-Buenos Aires, tendrá una duración de 25,5 horas. Esto se debe a los ‘Jet Streams’ o las corrientes de aire que se encuentran en la atmósfera como resultado de la rotación de la tierra, pues los vuelos que van sentido Oeste-Este tendrán una duración menor, ya que van en la misma dirección a las corrientes de aire, mientras que los vuelo en sentido contrario, tendrán que estar constantemente volando contra los flujos de viento, lo que representa un obstáculo que aumenta drásticamente la duración de los vuelos

The world's longest flight route is about to launch! ✈️

On December 4, we will start our #BuenosAires–#Auckland–#Shanghai route. Take flights MU746/MU745 and soar 20,000 km in 25 hours, linking the antipodal cities across the globe.🌍🔗 #FlywithCEAir pic.twitter.com/5oS8oEKivQ — China Eastern Airlines (@CEAirglobal) September 15, 2025

Lea también: Puede viajar en avión a estas horas para evitar turbulencias, según sugiere un piloto

¿Cuál es el vuelo más corto del mundo?

El vuelo más corto del mundo, se realiza en Escocia, específicamente entre las islas Westray y Papa Westray. Estas son dos islas que se encuentran en el archipiélago de las Órcadas y que tienen 2,7 kilómetros de distancia entre sí.

El primer vuelo que se realizó entre estas dos islas, fue en 1967, y actualmente, es realizado por la avioneta Britten-Norman Islander, la cual tiene capacidad solamente para 8 pasajeros y no permite llevar equipaje en la cabina.

La duración de este vuelo, es de aproximadamente 90 segundos, según algunas fuentes, ha sido capaz de realizar el recorrido en tan solo 53 segundos con las condiciones adecuadas, y se realiza entre dos y tres veces cada día. Esta ruta fue oficialmente reconocida como el vuelo más corto del mundo por el Guinness World Record.

Otras noticias: Primer vuelo comercial en Colombia impulsado por combustible sostenible ¿de qué trata?