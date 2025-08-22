Revelan cuál es el país con más extranjeros que llegan a Colombia: vienen a disfrutar vacaciones

En los últimos años, el turismo en Colombia ha ido en aumento debido a la cantidad de extranjeros que llegan masivamente por diferentes motivos, bien sea por vacaciones, para visitar algún familiar o también por temas de negocios. De hecho, el 2024 resultó siendo positivo para el país en este aspecto.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Colombia recibió un total de 6,9 millones de visitantes durante el año anterior, lo que representó un incremento cercano al 12% con respecto al 2023. Asimismo, durante los primeros tres meses de 2025 se recibieron 1.191.623 extranjeros no residentes. Esto supone un aumento del 6,8% con respecto al mismo período en 2024.

Para el año 2025, el turismo colombiano enfrentará un nuevo panorama que estará marcado por el aumento en los vuelos internacionales y el comportamiento de los viajeros nacionales en el exterior. Sin embargo, esto también se convierte en una buena oportunidad para acoger a más extranjeros que anhelan conocer diferentes destinos en territorio nacional.

Durante su Congreso Nacional número 29, celebrado en Medellín, la Anato entregó un informe con los países que emiten más ciudadanos hacia Colombia. El primer lugar le corresponde a Estados Unidos, quien tiene una participación del 24,1% en la cifra total. Curiosamente, este también sigue siendo el destino preferido por los connacionales en el exterior con un 29%.

¿Qué otros países envían turistas a Colombia?

Por otra parte, Venezuela ocupa el segundo lugar entre los países emisores de turistas hacia Colombia con un 12,9%. El tercer puesto le corresponde a México con un 7,3%. Mientras que Ecuador, Perú y Brasil siguen con cifras del 6,1%, 5,1% y 4,1%, respectivamente.

De acuerdo a las cifras de Anato, el principal motivo de viaje que tienen los extranjeros al viajar a Colombia es por vacaciones, recreación u ocio, con una cifra del 54,7%. El siguiente es por visita a amigos o familiares (29,9%). Entretanto, las llegadas asociadas a negocios (8,9%) o por temas de bienestar (2,4%) también tienen una participación en esta estadística.

En cuanto a gastos, la entidad reveló que el mayor es por motivos de salud, con un promedio de 3.600 dólares. El siguiente es por ocio, con 1.753 dólares. Las visitas educativas llegan a los 1.636 dólares. Mientras que las visitas representan unos 1.460 dólares.

¿Cuáles son los países a donde más viajan los colombianos?

En su informe, Anato también dio a conocer cuáles son los destinos preferidos por los colombianos para viajar al exterior. Allí, Estados Unidos lidera con un 29%, casi el doble de la cifra que le corresponde a España (14,7%). Entretanto, el podio lo completa Panamá con una cifra del 10,7%. Mientras que México y República Dominicana se ubican en los siguientes lugares con un 7,7% y un 5,9%, respectivamente.

Por otra parte, el principal motivo que ellos tienen para viajar a Colombia es por vacaciones y recreación, con un 44,9%. Mientras que el mayor gasto corresponde a temas educativos, con una cifra de 11.366 dólares.