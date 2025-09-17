Volcamiento de carro cisterna en la vía Bogotá–Girardot mantiene cierres y pasos intermitentes

Colombia

El volcamiento de un vehículo cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) en el kilómetro 37, sector conocido como la Nariz del Diablo, obligó al cierre de la vía Bogotá–Girardot y al manejo de pasos intermitentes por el túnel Sumapaz.

De acuerdo con Charlie Rengifo, gerente de Operaciones de la Concesión Vía Sumapaz, “desde el primer momento activamos todos los procedimientos de seguridad y movilidad concernientes para este tipo de eventos. Afortunadamente no tuvimos ninguna persona lesionada como parte de este evento”.

Traslado del gas y retiro del vehículo

El funcionario explicó que la empresa propietaria del vehículo adelanta el traslado del gas a otro carro cisterna, procedimiento técnico que se estima dure alrededor de cinco horas.

Posteriormente se realizará:

El retiro del automotor con una grúa especializada.

La limpieza de la zona del siniestro.

La habilitación progresiva de la vía.

Movilidad y medidas de seguridad

Mientras se desarrollan estas labores, la concesión y las autoridades mantienen:

Pasos intermitentes por el túnel Sumapaz para garantizar la movilidad de los usuarios.

Coordinación con la Policía de Tránsito (DITRA) del Tolima, la Oficina de Gestión del Riesgo y la empresa transportadora.

Rengifo aseguró que “la Concesión Vía Sumapaz, en coordinación con las autoridades y con el apoyo de una empresa especializada en el manejo de este tipo de sustancias, continúa trabajando para garantizar la seguridad y normalizar la movilidad lo antes posible”.