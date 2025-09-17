¿Vacunas administradas con seda dental? Experimento para reemplazar las agujas, ciencia explica

Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, bajo la dirección del ingeniero en nanomedicina Harvinder Gill, dieron un giro innovador a la manera de pensar la administración de las vacunas.

Esta idea surgió tras revisar un artículo sobre enfermedad periodontal, en el cual se destacaba la capacidad del surco gingival para absorber moléculas con gran facilidad.

La observación permitió que se formulara una pregunta transformadora: ¿podría utilizarse esa permeabilidad natural de la encía como una vía para suministrar inmunizaciones sin necesidad de agujas?

De esta manera, inició un proyecto que reunió la experiencia de distintas disciplinas, entre ellas la del ingeniero químico Rohan Ingrole, de la Universidad Tecnológica de Texas.

Los resultados preliminares demostraron un enorme potencial, despertando rápidamente el interés de la comunidad científica. Una de las voces más destacadas fue la de Akiko Iwasaki, reconocida inmunóloga de la Universidad de Yale, quien calificó los hallazgos como impresionantes. Este trabajo le apunta a una estrategia menos invasiva, más accesible y prometedora para la vacunación del futuro.

¿Qué demostraron los ensayos con ratones?

El equipo de investigación desarrolló un método innovador al recubrir hilo dental con proteínas fluorescentes y posteriormente con un virus inactivo de la gripe.

Esta estrategia permitió probar si el contacto directo con el surco gingival podía desencadenar una respuesta inmunitaria efectiva.

Los resultados fueron sorprendentes: los ratones vacunados con este sistema mostraron niveles elevados de anticuerpos en órganos determinantes como pulmones, nariz, bazo y médula ósea, acompañados de una activación notoria de células T y de los ganglios linfáticos.

Adicionalmente, la prueba definitiva llegó cuando los animales fueron expuestos al virus activo de la gripe. Todos los ratones previamente vacunados sobrevivieron, mientras que los no vacunados murieron, confirmando la eficacia del método.

Asimismo, hay que destacar que el tipo de respuesta inmunológica observada fue muy similar a la inducida por vacunas nasales, lo que refuerza el potencial de esta vía de administración.

Esta aproximación, aunque poco convencional, abre la posibilidad de crear vacunas seguras, eficaces y fáciles de administrar, transformando la forma en que se concibe la inmunización.

¿Podría funcionar en humanos esta técnica?

Para evaluar la viabilidad de esta estrategia, un grupo de 27 voluntarios sanos utilizó palillos con hilo dental impregnados de colorante alimentario.

El experimento mostró que alrededor del 60% del compuesto aplicado llegó de manera efectiva a las encías, confirmando la capacidad del surco gingival para absorber moléculas.

Del mismo modo, la mayoría de los participantes manifestó disposición a probar esta alternativa en un escenario real y, en muchos casos, la preferencia frente a las inyecciones tradicionales, lo que resalta su atractivo como método menos invasivo.

Por otra parte, el avance despertó comentarios positivos en la comunidad académica. William Giannobile, de la Escuela de Odontología de Harvard, destacó lo ingenioso del enfoque, aunque advirtió que debe probarse su eficacia en personas con enfermedad periodontal, condición que afecta al 40% de los adultos estadounidenses y podría alterar la absorción.

Finalmente, hay que decir que James Crowe, inmunólogo de Vanderbilt, recordó que será indispensable llevar a cabo ensayos clínicos antes de confirmar la seguridad y utilidad de esta prometedora técnica de vacunación.