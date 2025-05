Escasez de vacunas contra la fiebre amarilla impide completar esquemas de vacunación en menores

Pereira

De nuevo comienza a escasear la vacuna de la fiebre amarilla en algunos municipios del departamento de Risaralda y aunque en la región aún no se presenta ningún caso de esta enfermedad, si se exige el carné en diferentes situaciones, como para viajar por el terminal o a los transportadores de carga, y algunas aerolíneas también están exigiendo la vacuna.

Desde el municipio de Dosquebradas, señala la secretaria de Salud del Municipio, Nini Lorena Acevedo, que desde el 24 de abril hasta la semana pasada la Gobernación les entregó 5 mil dosis y que menores de edad que han sido vacunados con el esquema de estos biológicos se han ido con este faltante.

“Ya no contamos con vacunas para la fiebre amarilla por la situación que presenta el país al ser una exigencia para viajes, por esto, muchas personas que no contaban con esta dosis han acudido a los puestos de salud y se han vacunado. Lo más preocupante, es que esta vacuna hace parte del esquema de vacunación de los niños a los 18 meses. Al no contar con esta dosis en el municipio, los niños que van por su esquema de vacunación quedan incompletos. Estamos a la espera de que el departamento nos dé la buena noticia de que podemos contar con este biológico, especialmente para poder vacunar a nuestros niños”, explicó Acevedo.

Se espera que en los próximos días de nuevo llegue un lote de vacunas, a este municipio industrial; sin embargo, recordemos que Risaralda no es departamento priorizado por no presentar casos de fiebre amarilla.

