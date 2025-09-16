Hospital Infantil de Manizales cierra servicios a la nueva Eps por deudas millonarias

Manizales

El Hospital Infantil de Manizales informó que cierra servicios con Nueva Eps por deudas superiores a los 18 mil millones de pesos, mensualmente el centro de salud atiende cerca de tres mil consultas a usuarios de esa entidad. El gerente confirmó que los últimos pagos realizados son muy mínimos y es insostenible la prestación del servicio

Juan Carlos Gómez, gerente del Hospitalito en Manizales, explicó que el mes pasado recibieron 600 millones de pesos y el anterior solo 100 mil pesos lo que hace totalmente inviable la atención a los usuarios de la Nueva Eps. Gómez explicó que los niños afectados son de la capital caldense, pero también de otros lugares del país.

“Lamentablemente como lo hemos tenido que manifestar, hemos tomado la decisión de la suspensión de servicios a la nueva EPS dada su alta morosidad en los pagos. Desafortunadamente, luego de la intervención del Gobierno en este EPS ha venido deteriorándose día a día la deuda. Ya viene pasando deudas que antes fluctuaban entre 5 y 6 mil millones que eran cifras supremamente altas para nosotros y ahora son astronómicas rodean los 18 mil millones”, dijo el gerente del Hospitalito

Son muchas las consultas especializadas que se han cancelado, sin embargo, el gerente comentó que las puertas del diálogo están abiertas para lograr acuerdos de pago efectivos

Hace poco el hospital de Caldas había anunciado el cierre de servicios a la Nueva Eps, sin embargo, en el último mes se logró un acuerdo