Mayor de la Policía en Manizales completa una semana desaparecido

Manizales

Desde el 9 de septiembre está desaparecido el mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra y otro hombre que los acompañaba. Estas personas salieron de un apartamento del barrio la Carola y hasta el momento no se conoce su paradero. Su familia oriunda de Pasto denunció que la Policía Metropolitana no ha informado nada sobre este caso

Caracol Radio dialogó con Sandra Cristina Serna, hermana del mayor de la policía que desde hace 8 días no aparece en Manizales, lo extraño del caso según la familia es que la Policía Metropolitana no ha emitido un comunicado oficial al respecto. La hermana relató que su hermano estaba en el apartamento donde vive la Carola se quedó de encontrar con un amigo y hasta el momento ninguno de los dos aparece.

“Bueno tenemos conocimiento como familia que el martes salió de su actividad laboral en la Policía Metropolitana de Manizales, que salió a las 7 de la noche del apartamento donde él vivía y estaba en compañía de un amigo que también desapareció y esa fue la última vez que lo vieron, no tenemos más información. Lastimosamente, por parte de la Policía Metropolitana de Manizales no hemos tenido información alguna respecto a las investigaciones o el paradero”, dijo la familiar

Según la familia ellos se comunicaron con la Policía de Manizales, pero hasta el momento no hay ninguna información que esclarezca los hechos. Las denuncias por desaparición ya están interpuestas ante las autoridades competentes.

“Es raro que se desaparezca un mayor de la Policía y no nos informen nada, que todo esté en silencio, estamos muy preocupados”, dijo la familiar

Según conoció Caracol Radio el mayor estuvo en la Seccional de Inteligencia, después desempeño algunos cargos en la escuela de carabineros y estuvo vinculado al sistema cerrado de televisión