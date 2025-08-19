Puente festivo accidentado en las vías del Quindío, un muerto y once heridos en siniestros viales

Armenia

Fin de semana accidentado en las vías del departamento del Quindío, un muerto y 11 heridos en siniestros viales

El hecho más grave se registró en Armenia en la madrugada del domingo 17 de agosto en la avenida Centenario a la altura de la glorieta Ibérica sobre la calle 10, donde el conductor de una camioneta pierde el control se sale de la vía termina en la cañada, el saldo un muerto y dos heridos.

La víctima fue identificada como Jairo Andrés Rodríguez Molina de 33 años de edad y los dos lesionados responden al nombre de Fabián Andrés Rendón y Nathalia Henao, de 28 y 24 años de edad.

El Capitán Jhon William Álvarez, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos de Armenia entregó el reporte “una camioneta Totoya Hilux de placas CZC 512, Cayó al vacío, siguió derecho por la avenida Centenario sector norte sur, golpeó contra la glorieta, siguió derecho y cayó a la vaga abajo al Guadual.

El otro siniestro grave en Armenia se registró en la madrugada del lunes 18 de agosto, donde se vio involucrado un vehículo tipo automóvil de placas HWS185 el cual sufrió volcamiento total en la avenida 14 de octubre a la altura del barrio Los Álamos y quedó con las llantas para arriba.

Accidente que dejó tres mujeres heridas en Armenia. Foto: Cortesía ciudadanos Ampliar

Según el reporte de los bomberos como resultado del accidente de tránsito resultan lesionadas tres jóvenes mujeres ocupantes del vehículo, siendo valoradas en el sitio y transportadas a centro asistencial por parte de ambulancias privadas.

El otro siniestro vial se registró en la carretera que comunica al municipio de Calarcá con el corregimiento de Barcelona donde se presentó el volcamiento de un vehículo particular que termino a un costado de la vía, dos personas resultaron heridas al terminar atrapadas al interior del vehículo y fueron rescatadas por los bomberos voluntarios y luego trasladadas a hospitales de la región.

Y el cuarto grave hecho de tránsito se presentó en el sector de Chaguala en la vía Calarcá Salento Circasia el domingo 17 de agosto donde se registra el choque de frente entre un vehículo particular y dos motocicletas, cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

En videos de cámaras de seguridad se puede observar como el conductor del vehículo particular invade carril y choca de frente contra uno de los motociclistas y el otro cae producto del impacto.

La subsecretaria de tránsito de Calarcá, Angélica María Ocampo indicó “muy preocupada las autoridades de tránsito, ya que el departamento del Quindío está sufriendo una pandemia en cuanto a siniestros viales. Hemos visto cómo la influencia se aparta de nuestros conductores. Hago el llamado a todos nuestros actores viales. Es para que respetemos las señales de tránsito, respetemos las normas y que entre todos cuidemos la vida. Lo que está pasando realmente es muy grave y en su gran mayoría se han presentado estos accidentes por la imprudencia.

Jorge Celemín Motero y el accidente en Chagualá

Es triste ver las noticias, es triste ver lo que está pasando a nivel nacional de accidentes, pérdida de vidas. Un accidente de tránsito que se presenta en la vía Chagualá, donde unos motociclistas lamentablemente resultan gravemente heridos por la irresponsabilidad de un conductor.

Pero algo que enfurece bastante. Y es la tranquilidad y el descaro y el cinismo con lo cual este conductor se atreve a insinuar y a decir que los motociclistas fueron los que invadieron y se los comió la curva. Lamentablemente es el cinismo del ser humano que no asume responsabilidad. Hay videos, hay pruebas donde este señor invade el carril y genera este accidente.

Pero también se ve que no somos los culpables de todos los accidentes que se dan a nivel nacional, donde siempre cae la responsabilidad de dichos motociclistas o dichos moteros

Dos de los heridos en el accidente en el sector de Chaguala se movilizaban en una moto Harley Davidson y están en delicado estado de salud en hospitales del Quindío