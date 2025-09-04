¿Hay pagos de Devolución de IVA en septiembre 2025? Link para verificar beneficiarios

Devolución del IVA, es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas, que creó el Gobierno y que busca reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas en los hogares más pobres del país, generar mayor equidad en el sistema de impuestos sobre las ventas y proveer recursos monetarios a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

En ese sentido, la devolución del IVA, está dirigida a los hogares con bajos ingresos y quienes se encuentren registrados en:

El Sisbén.

Familias en Acción.

Programa de Protección Social al Adulto Mayor

Colombia Mayor.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Para consultar si es beneficiario del programa de devolución del IVA, debe ingresar a la página del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Donde estará el acceso directo al item de Devolución del IVA, allí deberá hacer el siguiente paso a paso:

Ingresar a https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/

Buscar y seleccionar la opción “Consulte si su hogar es beneficiario”.

Allí deberá elegir el botón de “Renta Ciudadana y Devolución del IVA”

Ingresar el tipo y número de documento de identidad.

Diligenciar el captcha o el código de verificación

Aceptar la autorización de tratamiento de datos y luego dar click en el botón de “Consultar”

El sistema le mostrará automáticamente si es beneficiario.

En caso de que sea beneficiario le mostrará los detalles del pago

También puede consultar si es beneficiario a través de la línea gratuita nacional 01-8000-95-1100 verificar en el Banco Agrario de Colombia, entidad encargada de los pagos, usando solo el número de cédula.

De cuánto es el pago de Devolución del IVA

Para este año, el monto de la devolución es de aproximadamente $106.000 pesos por hogar por cada ciclo de pago. El programa usualmente contempla hasta tres ciclos anuales, con la posibilidad de un cuarto ciclo sujeto a disponibilidad presupuestal. Un hogar puede recibir alrededor de 318.000 pesos al año si cobra los tres ciclos completos.

Modalidades de pago:

Hogares bancarizados: reciben el dinero directamente en su cuenta bancaria, generalmente a través del Banco Agrario.

Hogares no bancarizados: pueden reclamar el pago en puntos autorizados como Efecty, SuperGiros, Reval o el Banco Agrario presentando su documento de identidad.

¿Qué son las novedades?

Las novedades, son el proceso operativo en el cual Prosperidad Social modifica, actualiza o corrige en el Sistema de Información los datos de los hogares potenciales beneficiarios del programa; esto con el fin de contar con información actualizada y veraz, sobre la cual se realice la liquidación y transferencia de los recursos.

Los hogares pueden solicitar cambios, actualizaciones o correcciones de las variables registradas en el Sistema de Información del Programa en cualquier momento, sin embargo, su aprobación y aplicación se realizará según criterios y cronograma definido por Prosperidad Social para cada ciclo operativo.

Los pagos del programa Devolución del IVA se hacen por ciclos, normalmente se hacen tres ciclos y el cuarto ciclo está de acuerdo a disponibilidad presupuestal y no está garantizado cada año, en caso de realizarse, se haría en este mes de septiembre, por lo que hay que estar pendiente de la página web para ver anuncios y notificaciones.